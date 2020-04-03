EPDK nedir?

EPDK HAKKINDA Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) ayrı bir kuruluş kanunu olmayıp 20 Şubat 2001 tarihinde kabul edilen 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca kurulmuştur. EPDK, bağımsız nitelikte bir üst kuruldur. Bir kamu kurumu olmasına karşın Hükümetin vesayeti altında değildir. Böyle bir yapı kurulmak suretiyle enerji piyasalarının tarafsız bir otorite tarafından ekonomik kurallar dikkate alınarak yönetilmesi hedeflenmektedir.



Kurumun merkezi Ankara'daki 18 katlı bir binadadır. Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'dır. Kurumun, dağıtım bölgelerinde müşteri ilişkilerini sağlamak üzere İstanbul'da bir irtibat bürosu kurulmuştur.