Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oluyor. Kurum son olarak Corona salgını nedeniyle 3 ay süreyle elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okuma yapılmayacağını söyledi. Bu gelişmenin ardından, EPDK'nın ne olduğu ve kurumun görev alanları araştırılmaya başlandı. Peki, EPDK nedir?
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1
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulmuştur. Merkezi Ankara'da olan kurumun, bağlantılı olduğu bakanlık ise Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'dır. İşte, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hakkında merak edilenler...
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EPDK'NIN KURULUŞU
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulmuştur. Daha sonra çeşitli kanunlarla doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarının da düzenlenmesi görevi verilmiştir. 1 Ocak 2005'ten itibaren belli bir aralıkla serbest bırakılan akaryakıt fiyatları dışında, bu alandaki her türlü düzenleme ve faaliyetleri kontrol etme yetkisi bulunmaktadır.
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EPDK HAKKINDA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) ayrı bir kuruluş kanunu olmayıp 20 Şubat 2001 tarihinde kabul edilen 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca kurulmuştur. EPDK, bağımsız nitelikte bir üst kuruldur. Bir kamu kurumu olmasına karşın Hükümetin vesayeti altında değildir. Böyle bir yapı kurulmak suretiyle enerji piyasalarının tarafsız bir otorite tarafından ekonomik kurallar dikkate alınarak yönetilmesi hedeflenmektedir.
Kurumun merkezi Ankara'daki 18 katlı bir binadadır. Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'dır. Kurumun, dağıtım bölgelerinde müşteri ilişkilerini sağlamak üzere İstanbul'da bir irtibat bürosu kurulmuştur.
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KURUMUN GÖREVLERİ
Şebeke endüstrileri olarak da adlandırılan enerji endüstrilerinde işleyen bir piyasa ekonomisinin tesis edilmesi kendine has güçlükler göstermektedir. Bu yüzden EPDK tamamiyle uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir. EPDK başlangıçta elektrik piyasasını düzenlemek amacıyla kurulmuş, ancak yapılan mevzuat değişiklikleri ile doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarının düzenlenmesi de kurumun görevleri arasına dahil edilmiştir.