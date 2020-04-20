Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe ve entübe edilen hasta kavramı

ENTÜBE NE DEMEK? Entübasyon, endotrakeal tüp (ET) adı verilen bir tüpün ağızdan ve daha sonra hava yoluna sokulması işlemidir. Entübasyon, bir hastanın anestezi, sedasyon veya ciddi hastalık sırasında nefes almasına yardımcı olmak için ventilatöre yerleştirilebileceği şekilde yapılır. Tüp daha sonra hastaya bir nefes vermek için havayı akciğerlere iten bir ventilatöre bağlanır.



