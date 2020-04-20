Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe ve entübe edilen hasta kavramı
Entübe ve entübe edilen hasta terimleri Corona virüsü vakalarının artmasıyla birlikte sık duyduğumuz kavramlar arasına girdi. Türkiye'de son 24 saat içerisindeki vaka ve can kaybı sayılarının yanı sıra yoğun bakım hasta sayısı ve entübe hasta sayısı da açıklanıyor. Yapılan açıklamalar ardından entübe, entübe hasta ve entübe edilen kavramına ilişkin araştırmalar artıyor. Peki, entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe ve entübe edilen hasta kavramı ile ilgili bilgiler...
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Corona virüsün hayatımıza girmesi ardından pek çok tıbbi terim duymaya başladık, bunlardan biri de entübe. Bir hastaya solunum cihazı bağlanmadan önce tıbbi personel- genellikle anestezistler- entübasyon adı verilen bir prosedür gerçekleştirirler. Peki, entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe ve entübe edilen hasta kavramı
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ENTÜBE NE DEMEK?
Entübasyon, endotrakeal tüp (ET) adı verilen bir tüpün ağızdan ve daha sonra hava yoluna sokulması işlemidir. Entübasyon, bir hastanın anestezi, sedasyon veya ciddi hastalık sırasında nefes almasına yardımcı olmak için ventilatöre yerleştirilebileceği şekilde yapılır. Tüp daha sonra hastaya bir nefes vermek için havayı akciğerlere iten bir ventilatöre bağlanır.
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Entübe işlemi yapılır, çünkü hasta hava yollarını koruyamaz, yardım almadan kendi kendine nefes alamaz veya her ikisini birden yapar. Bunun nedeni, anestezi almaları ve ameliyat sırasında kendi başlarına nefes alamamaları veya yardım almadan vücuda yeterli oksijen sağlamak için çok hasta veya yaralanmış olmaları olabilir.
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ENTÜBE HASTA NE DEMEK?
Hasta normal solunumunu devam ettiremediği için suni solunum oluşturmak adına uygulanan entübe işlemi sonrası vakaya entübe hasta adı veriliyor. Entübe hastalar kendilerine bağlanan suni solunum ile birlikte nefes alıp verme işlemlerini gerçekleştiriyorlar.