Entübe ve entübe hasta terimleri Corona virüsü ile ilgili yapılan açıklamalar ardından sık sık gündeme geliyor. Özellikle Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilerde geçen entübe hasta kavramının ne anlama geldiği merak ediliyor. Genel tabloda test sayısı, vaka sayısı, vefat edenlerin sayısı, yoğun bakım hasta sayısı, yoğun bakımda olup entübe edilen solunum cihazına bağlanan hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı yer alıyor. Peki entübe hasta ne demek, entübe nedir? İşte hastanın rahat soluk alabilmesi için uygulanan entübe yönteminin detayları….
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Corona Virüs salgını ile ilgili olarak sağlık terimleri bu dönemde sıklıkla duyuluyor ve internette aranan konular arasında yerini alıyor. Entübe, entübe durumu ve entübe hasta da bunlardan bazıları. Peki, entübe nedir? entübe hasta ne demek?
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ENTÜBE HASTA NE DEMEK?
Entübe durumu, solunum sıkıntısı çeken hastalarda solunum yoluna ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi. Kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olarak da tanımlanabilen entübasyon durumu ayrıca, ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanmasını da ifade eder.
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Hızlı ve seri entübasyon medikal acil durumlar nedeniyle yaşamı tehdit altında olan hastalarda güvenle uygulanabilecek bir hava yolu açma yöntemidir. Yöntemin literatürde tanımı ve geliştirilmesi, acil tıbbın ayrı bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmesi süreci ile paraleldir. Bunun nedenleri araştırıldığında 30 yıllık geçmişi acil servis hekimlerinin hastanın ve hekimin güvenliği açısından diğer uzmanlık alanlarından farklı bir tanım ve uygulama deneyimi kazandıklarını görmek olasıdır. Bu deneyimi süreç içinde her konuda olduğu gibi literatürde yayınlanmaktadır.