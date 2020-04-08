Entübe hasta ne demektir, Entübe ne anlama gelir? Entübe nedir?

Fentanil: Kısa etkili, potent, sentetik bir opioid derivesidir. Naloksan aracılığıyla etkileri hızla geri çevrilebilir. Yaklaşık otuz dakikada geri dönen bilinç değişikliği ve analjezi sağlar. Toraks rijiditesi, iskelet kaslarında nöbet benzeri kasılmalar ve doz bağımlı solunum depresyonu yapabilir. HSE'da önerilen doz 0.015 mg/kg'dır. Benzodiazepinler: HSE prokolünde önemli bir yeri vardır. Bu amaçla en sık kullanılan ajan; en kısa etki başlama süresi ve en kısa etki süresi ile Midazolam'dır. Diazepam ve lorazepam genellikle uzun etki süreleri nedeniyle yeğlenmezler. Midazolam serebral kan akımında azalmaya neden olduğu için kafa içi basınç artışı durumlarında da kullanılablir. HSE'da kullanılan doz 0.1-0.2 mg/kg’dır.
Ketamin: Disosiyatif bir indüksiyon ajanı olup, sedatif, analjezik ve amnestiktir. Bir miktar sempatomimetik etkisi nedeniyle hipotansif hastalarda kullanılabilir. Sempatomimetik etkisi astımlı hastalarda da tercih nedenididir. Kafa içi basıncını arttırdığından, kafa travmalı hastalarda ise tercih edilmezler. Bu nedenle hipertansif, psikiyatrik bozukluğu olan ve kafa travması olan hastalarda kullanılması önerilmez. HSE'da önerilen doz 1-2 mg/kg'dır.
Etomidat: Bir çok yararlarına karşın kullanımı ihmal edilmiş bir ajandır. Çok kısa etkili, barbitürat olmayan, sedatif-hipnotik ajandır. Belirgin bir yan etki yapmaksızın, beyin tümörü ve kafa travması gibi hastalarda intrakraniyal basıncı da bir miktar düşürerek hızlı bir sedasyon yapar. Tek yan etkisi, tek dozda bile görülebilen belirgin sürrenal baskılanmasıdır. Sedatiflerin etkileri gözönüne alındığında sedatifler tek başlarına yeterli değildir. Bu
Entübasyonda Kullanılan Araç ve Gereçler:
Entübasyon işlemine başlamadan önce gerekli malzemenin hazır ve çalışır durumda olduğunun kontrolü şarttır. Bu amaçla bulundurulması gereken malzemeler; endotrakeal tüpler, tüp balonunun şişirilmesi için enjektör, tüp stilesi, laringoskop, aspiratör, maske ve ventilasyon olanağı (ambu balonu, anestezi makinesi vs.), oksijen kaynağı ile anestezik ve acil ilaçlardır. Ayrıca özel durumlarda (zor entübasyon düşünülen vakalarda, servikal immobilizasyon, morbid obezite vs.) özel laringoskop (videolaringoskop gibi), tüp vebronkoskop gerekebilir.
Solunum Sistemine Etkileri:
Hipoksi ve Hiperkapni: Entübasyon işlemi sırasında oluşabilecek hipoventilasyon, apne,obstrüksiyon, solunum kaslarında spazm gibi nedenlerle ve işlemin süresine göre, kan gazıdeğerlerinde değişik derecelerde bozulma olmaktadır. Özellikle indüksiyondan önce oksijenverilmeyen hastalarda kısa sürede PaO2 düşmektedir. Apne süresince PaCO2’de yükselmeolmaktadır. Ancak normal ve preoksijenasyon sırasında hiperventile edilmiş kişilerde busorun ortaya çıkmamaktadır.
Diğer Etkiler: Solunumda direnç artışı, laringeal ve bronşiyal spazm, solunum kaslarındaspazm olabilir. Üst solunum yollarının devre dışı kalması sonucu kuru ve soğuk gazlarıninspire edilmesiyle mukozalarda kuruma, kabuk teşekkülü ve siliyer aktivitede bozulmaolmaktadır. Bu da özellikle 1 saatten uzun süren girişimlerde, postoperatif pulmonerkomplikasyonlarda artışa yol açabilir.