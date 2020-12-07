Engin Nurşani kimdir, nereli? İşte Engin Nurşani'nin hayatı ve hastalığı hakkında bilgiler...

Türk yarı Alman olan müzisyen ve türkücü Engin Nurşani, 9 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi. 2003'de Adına Bir Çizik Çektim albümü ile müzik kariyerine başlayıp, 2019'da gırtlak kanseri hastalığına yakalanıp müzik kariyerine geçici ara verinceye kadar toplam sekiz albüm çıkarmıştır. Küçük yaşlarından beri babasından müzik eğitimi almış, yanında konserlerine katılmıştır. Müziği çok seven Nurşani, babası gibi halk ozanı olmak istemiş, ancak babası oğlunun daha iyi bir meslek seçmesini istemiş, bu kararına karşı çıkmıştır.