Engin Nurşani kimdir, nereli? İşte Engin Nurşani'nin hayatı ve hastalığı hakkında bilgiler...
Hastanede bir süredir tedavi altında olan müzisyen Engin Nurşani, akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma alındı. Engin Nurşani, 2019 yılında gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kalmıştı. Peki, Engin Nurşani kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Türk yarı Alman olan müzisyen ve türkücü Engin Nurşani, 9 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi. 2003'de Adına Bir Çizik Çektim albümü ile müzik kariyerine başlayıp, 2019'da gırtlak kanseri hastalığına yakalanıp müzik kariyerine geçici ara verinceye kadar toplam sekiz albüm çıkarmıştır. Küçük yaşlarından beri babasından müzik eğitimi almış, yanında konserlerine katılmıştır. Müziği çok seven Nurşani, babası gibi halk ozanı olmak istemiş, ancak babası oğlunun daha iyi bir meslek seçmesini istemiş, bu kararına karşı çıkmıştır.
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2003'ün başlarında Engin, babasından habersiz, ilk albümü olacak olan Adına Bir Çizik Çektim albümünü çıkartacağı İstanbul'a gelir ve profesyonel müzik kariyerine başlamış olur.
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Dilek Nurşani ile evli olan Engin'nin, birde Ali adında küçük bir oğlu vardır.2008'de Elbistan, Kahramanmaraş'da bir açılışa katıldıktan sonra Gaziantep'e geri dönmek üzere, arkadaşının kullandığı otomobil ile yola çıktılar. Bir süre sonra, Göksun-Kahramanmaraş arası kara yolu üzerindeki Püren Tüneli girişinde aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle araç şarampole yuvarlandı. Kazadan sonra Nurşani, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra tekrar sağlığına kavuştu ve müzik kariyerine devam etti.
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Temmuz 2019'da ise, babası Ozan Ali Nurşani'nin sosyal medyadan oğlunun hastalandığı olduğunu duyarması ve yardım istemesi ile kamuoyu, Engin Nurşani'nin gırtlak kanseri olduğunu öğrendi.