Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a dönüyor mu? Heyecanlandıran gelişme
Diriliş Ertuğrul dizisinin sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a geri döneceği iddiaları ile gündemde yer alıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin sona ermesi ve devam dizisi olan Kuruluş Osman'ın başlamasıyla birlikte projede yer almayacağı açıklanan Engin Altan Düzyatan, dizinin hayranları tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Peki, Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman dizisi ile hayranlarının karşısına yeniden çıkacak mı? İşte, meydana gelen son gelişmeler
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Diriliş Ertuğrul dizisinin sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan, dizinin devam projesi olan Kuruluş Osman ile gündemde yer alıyor. Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi olarak yeniden diziye gireceği iddiaları yer alan Engin Altan Düzyatan, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ile bu algıların oluşmasına neden olmuştu. Peki, Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman dizisi ile ekranlara geri dönecek mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KURULUŞ OSMAN DİZİSİNE GERİ DÖNECEK Mİ?
Son olarak Fox TV ekranlarında rol aldığı Kurşun dizisindeki karakteri dolayısıyla sakallarını kesen Engin Altan Düzyatan, dizinin sona ermesinin ardından yeniden sakal bırakmaya başlamış ve bu durum dolayısıyla Diriliş Ertuğrul hayranlarının radarına takılmıştı. Dizinin hayranları, sosyal medya üzerinden ünlü oyuncuya 'Diziye dönüyor musun?' sorusunu yöneltti. Engin Altan Düzyatan'ın konuyla ilgili yanıtı ise şu şekilde oldu;
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Diziye dönmek isteyip istemediği sorularına yanıt veren Engin Altan Düzyatan, "Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum" yanıtını verdi.
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Burak Özçivit ile ilgili de yorum yapan Düzyatan, "Sevdiğimiz arkadaşlarımız, ne kadar güzel bizim yarattığımız bir işi devam ettiriyorlar, bunlar iki farklı iş, ben çok severek izliyorum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.
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"Reytinglerde yükseliş olur mu?" sorusuna ünlü oyuncu, "Reytingleri çok takip etmedim ama olacaktır" cevabını verdi.