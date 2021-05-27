Engellilere aşı ne zaman? İşte engellileri aşılama çalışmalarında son bilgi...
Tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların Kovid-19 aşılaması başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına bugünden itibaren başlanacağını bildirdi. İşte, engellileri aşılama çalışmalarında son bilgi...
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Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşı programına öncelikli bir grubun daha dahil edildiğini belirterek, "Bugünden itibaren tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.
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AŞI OLAN KİŞİ SAYISI ARTIYOR
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 387 bin 402 doz oldu.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 387 bin 402'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 26 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 248 bin 459, ikinci doz aşı 12 milyon 138 bin 943 oldu. Böylece toplam doz miktarı 28 milyon 387 bin 402'ye yükseldi.
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50 YAŞ ÜSTÜNE DE BAŞLIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, aşı programı ve salgının seyriyle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.
Vatandaşlara, vaka sayılarını önemli ölçüde düşüren kısıtlamalara ve tedbirlere gösterdikleri uyum için teşekkür eden Koca, "Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Birlikte mücadele ederek başardık, birlikte mücadele ederek salgını sona erdireceğiz." ifadelerini kullandı.
Koca, normalleşme döneminde, kısıtlamaların giderek azalacağı ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı ve yaygın aşılamayla güçlendirilmiş bir uygulamayı hedeflediklerini dile getirerek, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır." bilgisini paylaştı.