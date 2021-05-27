Engellilere aşı ne zaman? İşte engellileri aşılama çalışmalarında son bilgi...

50 YAŞ ÜSTÜNE DE BAŞLIYOR Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, aşı programı ve salgının seyriyle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.



Vatandaşlara, vaka sayılarını önemli ölçüde düşüren kısıtlamalara ve tedbirlere gösterdikleri uyum için teşekkür eden Koca, "Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Birlikte mücadele ederek başardık, birlikte mücadele ederek salgını sona erdireceğiz." ifadelerini kullandı.



Koca, normalleşme döneminde, kısıtlamaların giderek azalacağı ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı ve yaygın aşılamayla güçlendirilmiş bir uygulamayı hedeflediklerini dile getirerek, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır." bilgisini paylaştı.



