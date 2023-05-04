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Engelli seçmenler 14 Mayıs seçimlerinde nasıl oy kullanacak? YSK'dan seçmenler için videolu bilgilendirme!

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#Oy Verme İşlemi#14 Mayıs Seçimleri#Engelli Seçmenler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 12:02

Oy verme işlemleri ile ilgili detaylar 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken gündemde yer alıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine az bir zaman kala oy kullanılacak sandıklar netleşti. Engelli seçmenlerin nasıl oy kullanacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. YSK resmi internet sayfasından oy verme işlemleriyle ilgili ayrıntıları anlattı. Peki engelli seçmenler nasıl oy kullanacak? Seçimlerde oy kullanma önceliği kimlere verilir? İşte ayrıntılar...

1/3Engelli seçmenler 14 Mayıs seçimlerinde nasıl oy kullanacak YSKdan seçmenler için videolu bilgilendirme

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçmen oy kullanacakları sandıklar da belli oldu. Vatandaşlar e-Devlet ekranı ile yurt içi seçmen kaydı sorgulaması yaparak nerede oy kullanacaklarını görüntüleyebiliyor. Oy kullanma hakkında merak edilen konulardan biri de engelli seçmenlerin nasıl oy vereceği oldu. YSK YSK oy kullanma önceliği olan vatandaşları da açıkladı. Peki fiziksel engelli seçmenler nasıl oy kullanacak?

2/3ENGELLİ SEÇMENLER 14 MAYISTA NASIL OY KULLANACAK

ENGELLİ SEÇMENLER 14 MAYIS'TA NASIL OY KULLANACAK?

Gebeler, hastalar, engelliler ve yaşlılara sıra bekletilmeden oy kullandırılır.

Engelli seçmenlerin kayıtlı olduğu sandık seçmen listelerine ait sandıklar, rahatlıkla ve kolaylıkla oy kullanmalarını sağlamak amacıyla binaların uygun yerlerine konulur.

Görme engelliler, talep etmeleri halinde sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa herhangi bir seçmenin yardımıyla şablona yerleştirilmek suretiyle oy kullanabilecek.

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar, o Seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa başka bir seçmenin yardımıyla oy verebilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek.

Sandık kurulu başkan ve üyeleri engelli seçmene yardım amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.

 

3/3SADECE 1 KİŞİ ENGELLİLER İÇİN KABİNE GİREBİLİR

"SADECE 1 KİŞİ ENGELLİLER İÇİN KABİNE GİREBİLİR"

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CNN TÜRK'te katıldığı canlı yayında 14 Mayıs seçimlerine ilişkin bilgiler verdi. Yavuz'un konuyla ilgili olarak açıklaması şu şekilde:

"Tek istisna var. Engelli bireyler yardım istiyorsa yakınlarından bir kişi ya da orada hazır bulunan seçmenlerden yardım isteyebilir. Aldı içeriye girdi. Önce kabinde açtı pusulaları oyunu bastı. Bunu nasıl basarsa bassın oy geçerli. Vurulan mühür karşıya geçse de oyun nereye verildiği anlaşılıyor. Ama biz yine de tartışmalara sebep olunmaması için pusulanın ters katlanılması gerektiğini söylüyoruz. Oyunu verdi kabinden çıkartmak suretiyle sandığa oyunu attı, imzanın tıp kimliğini alıp oradan çıkacak."

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#Oy Verme İşlemi#14 Mayıs Seçimleri#Engelli Seçmenler