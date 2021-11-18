Engelli öğretmen ataması tercihleri ne zaman yapılacak? Engelli öğretmen atama takvimi

Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler, tercih başvurularını sistemden kaydedeceklerdir.



Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacaktır.) Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusunda bulunabilecektir.



Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.