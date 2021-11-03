Engelli öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı açıklandı mı? Gözler engelli öğretmen atamasında

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesinden sonra atama takvimini belirlediklerini ifade ederek "2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." dedi.