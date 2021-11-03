Engelli öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı açıklandı mı? Gözler engelli öğretmen atamasında
Engelli öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı araştırılan konulardan biri oldu. Engelli öğretmen atamaları ile ilgili son açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Bakan Özer açıklamasında atamaların 3 Aralık'ta yapılacağını duyurdu. 2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılacağı bildirilmişti. Peki, engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman yapılacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Engelli öğretmen ataması tercihleri için geri sayım başladı. 2021 yılında 750 engelli öğretmen ataması müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise konunun detaylarını açıkladı. Buna göre engelli öğretmen atama tercihleri ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
2
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
Henüz engelli öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı açıklanmadı. Şubat alımlarında yayınlanan kontenjanlara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesinden sonra atama takvimini belirlediklerini ifade ederek "2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." dedi.