Engelli öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? 750 engelli öğretmen başvuru tarihleri
Engelli öğretmen atama başvuru tarihleri için geri sayım devam ederken gözler kadro ve branş dağılımına çevrildi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, düzenlenecek kılavuz ile başvuru şartları ve kontenjan dağılımını yayınlanacak. 750 engelli öğretmen ataması için başvurular 8 Kasım tarihinden itibaren erişime açılırken, başvuru esnasında öğretmenlerin puan sıralaması önem arz edecek. Peki, engelli öğretmen alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte, 750 engelli öğretmen atama takvimi ve konuyla ilgili bilgiler.
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750 engelli öğretmen alımı kadro ve branş dağılımı için gözler MEB'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını bildirmişti. Konuyla ilgili bilgiler veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise "2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. " ifadelerini kullandı. Ancak henüz kadro dağılımı hakkında bir açıklama gelmedi.
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750 ENGELLİ ÖĞRETMEN KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NE ZAMAN?
Engelli öğretmen ataması kadro branş ve kontenjanları ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. MEB'in ilerleyen günlerde konuyla ilgili duyuru yayınlaması bekleniyor.
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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını hatırlattı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurmasından sonra atama takvimini belirlediklerini kaydeden Özer, "2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." bilgisini paylaştı.
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Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin öğretmen atamasının ardından 750 engelli öğretmen atama müjdesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.