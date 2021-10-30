Engelli öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? 750 engelli öğretmen başvuru tarihleri

750 engelli öğretmen alımı kadro ve branş dağılımı için gözler MEB'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını bildirmişti. Konuyla ilgili bilgiler veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise "2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. " ifadelerini kullandı. Ancak henüz kadro dağılımı hakkında bir açıklama gelmedi.