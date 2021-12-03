MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEngelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
GeriGündem Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 03 Aralık 2021 - 09:15 | 

Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Engelli öğretmen atama sonuçları için MEB'in belirttiği tarih geldi çattı. 750 kişinin alınacağı engelli öğretmen ataması başvuruları gibi sonuçlar da online sistem üzerinden takip edebilecek. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre atama sonuçları bu ay http://personel.meb.gov.tr/'de üzerinden açıklanacak. 750 engelli öğretmen atama sonucu sorgulama ekranından adaylar atama bilgilerini öğrenecekler. Peki, engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Engelli öğretmen atama sonuçları için işaret edilen tarih yaklaşıyor. 750 engelli öğretmen ataması için ön başvurular kasım ayının ilk günlerinde alınmıştı. Engelli öğretmen atama başvurularının tamamlanmasının ardından gözler atama sonuçları için MEB'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. MEB'in yayınladığı takvim doğrultusunda engelli öğretmen atama sonuçları 3 Aralık’ta açıklanacak. Sonuçlar aday T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.
2
Ön başvuru ve tercih işlemleri tamamlayan adaylar MEB tarafından açıklanan atama tarihini bekliyor. MEB'in yayınladığı takvim doğrultusunda engelli öğretmen atama sonuçları 3 Aralık’ta açıklanacak.
3
MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi