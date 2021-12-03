Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı: e Devlet 750 engelli öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı
Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı. Ön başvuru ve tercih sürecinin ardından 750 engelli öğretmen atama sonuçları bugün ilan edildi. 3 Aralık Engelli Günü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile yapılan törende Erdoğan öğretmen atama konuşmasında " Bugün Dünya Engelliler Günü’nü vesile kılarak aynı zamanda 750 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştiriyoruz. Atamalarını yapacağımız engelli öğretmenlerimize yeni görev yerlerinde Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Bugünkü ile birlikte hükümetlerimiz döneminde engelli ataması toplamda 63 bin 87’ye ulaşmış bulunuyor. " dedi. Engelli öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı e devletten erişime açıldı. İşte, e Devlet 750 engelli öğretmen atama sonuçları ve detaylar.
Engelli öğretmen atama sonuçları isim listesi araştırılıyor. 750 engelli öğretmen ataması için ön başvurular kasım ayının ilk günlerinde alınmıştı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kura çekimi canlı yayında yapıldı.
MEB'in yayınladığı takvim doğrultusunda engelli öğretmen atama sonuçları doğrultusunda isim listesi 3 Aralık’ta açıklandı. MEB'ten yapılan açıklamada "Dünya Engelliler Günü'nde 750 Engelli Öğretmen Ataması Yapıldı" denildi.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA sonuçları için tıklayın
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA sonuçları için tıklayın
MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.
750 Engelli Öğretmen Ataması töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ,“Tüm engellilerin 3 Aralık Engelliler gününü tebrik ediyorum. Engelli sporcularımızın başarılarına farklı bir nazarla bakıyoruz. Bugünü vesile kılarak 750 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştiriyoruz.” İfadelerini kullandı.