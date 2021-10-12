Engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman? Bakan Özer tarih verdi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını hatırlattı. Bu gelişmenin ardından, atamalar için başvuru tarihi merak konusu oldu. Peki, engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman?
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750 engelli öğretmen ataması için başvurular 8 Kasım'da başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen ataması için ön başvuruların 8-12 Kasım tarihleri arasında alınacağını bildirdi. İşte, engelli öğretmen atamaları hakkında son bilgiler...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurmasından sonra atama takvimini belirlediklerini kaydeden Özer, "2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." bilgisini paylaştı.
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Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin öğretmen atamasının ardından 750 engelli öğretmen atama müjdesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.