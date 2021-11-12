Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman saat kaçta bitiyor? Gözler 750 engelli öğretmen tercihlerinde
750 engelli öğretmen atama başvuru tarihi için son güne girildi. Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen atamaları kapsamında 8 Kasım'da başlayan başvurular bugün tamamlanacak. 2018-2020 yıllarındaki EKPSS puanlarının dikkate alınacağı ön başvuruların ardından tercih süreci başlayacak. Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını gerçekleştirecekler. Peki, engelli öğretmen tercih başvurusu ne zaman? İşte, detaylar.
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Engelli öğretmen atama başvurularının tamamlanmasına kısa süre kala gözler tercih tarihlerine çevrildi. Ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olan engelli öğretmen alımında, ön başvurular 12 Kasım 2021 saat 16.00'da sona erecek. Tercih başvurusu ise 22-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.
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ENGELLİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
750 engelli öğretmen atama kılavuzunda yer alan bilgilere göre ön başvurular 8 Kasım -12 Kasım 2021 saat 16.00 arasında yapılacak.
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TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Engelli öğretmen alımında tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesinden sonra atama takvimini belirlediklerini ifade ederek "2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." dedi.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.
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Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.