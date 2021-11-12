Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman saat kaçta bitiyor? Gözler 750 engelli öğretmen tercihlerinde

Engelli öğretmen atama başvurularının tamamlanmasına kısa süre kala gözler tercih tarihlerine çevrildi. Ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olan engelli öğretmen alımında, ön başvurular 12 Kasım 2021 saat 16.00'da sona erecek. Tercih başvurusu ise 22-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.