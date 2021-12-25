Engelli memur ataması ne zaman? EKPSS başvuru tarihi ÖSYM takvimiyle açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2022 yılı ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurun kamuya atamasının yapılacağını açıkladı. Yanık, kamuya engelli memur atamasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarından birinin istihdam olduğunu belirtti.