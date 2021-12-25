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Haber Giriş: 25 Aralık 2021 - 16:31 | 

Engelli memur ataması ne zaman? EKPSS başvuru tarihi ÖSYM takvimiyle açıklandı

Gelecek yıl kamuya 2 bin 927 engelli memur ataması yapılacağı açıklanmıştı. Engelli memur alımına ilişkin detayları merak eden adaylar, paylaşılan bilgileri inceliyor. EKPSS başvuru tarihi ÖSYM takvimiyle açıklandı. Peki, engelli memur ataması ne zaman gerçekleşecek? 2022 EKPSS ne zaman yapılacak?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2022 yılı ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurun kamuya atamasının yapılacağını açıkladı. Yanık, kamuya engelli memur atamasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarından birinin istihdam olduğunu belirtti.
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ÖSYM geçtiğimiz günlerde 2022 sınav takvimi içerisinde EKPSS 'de önemli tarihleri kamuoyuyla paylaşmıştı.
3EKPSS başvuruları ne zaman

EKPSS başvuruları ne zaman?

ÖSYM’nin 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Engelli Kamu Personeli Sınavı 24 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek. EKPSS’ye başvurular ise 27 Ocak 2022 ile 15 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak.
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