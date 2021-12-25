Engelli memur ataması ne zaman? EKPSS başvuru tarihi ÖSYM takvimiyle açıklandı
Gelecek yıl kamuya 2 bin 927 engelli memur ataması yapılacağı açıklanmıştı. Engelli memur alımına ilişkin detayları merak eden adaylar, paylaşılan bilgileri inceliyor. EKPSS başvuru tarihi ÖSYM takvimiyle açıklandı. Peki, engelli memur ataması ne zaman gerçekleşecek? 2022 EKPSS ne zaman yapılacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2022 yılı ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurun kamuya atamasının yapılacağını açıkladı. Yanık, kamuya engelli memur atamasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarından birinin istihdam olduğunu belirtti.