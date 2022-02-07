Engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ne zaman yatacak? Bakan Yanık’tan açıklama

ENGELLİ MAAŞI VE YAŞLILIK AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Yaşlı aylığı ve engelli aylıkları kapsamında toplamda 1 milyar 830 milyon TL bir ödeme yapacaklarının altını çizen Bakan Yanık, “Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 TL’den 1.084 TL’ye, yüzde 40-69 Engelli Aylığı 661 TL’den 865 TL’ye yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 TL’den 1.298 TL’ye yükseldi. Bu doğrultuda Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını Ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.



