Engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ne zaman yatacak? Bakan Yanık’tan açıklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Avustralya 2 yıl sonra sınırlarını açıyor İşte kriterlerAvustralya 2 yıl sonra sınırlarını açıyor! İşte kriterler#Koronavirüs
Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…#Emlak Dolandırıcılığı
Çizdiği setle F.Bahçeyi yıkan Belözoğlundan 18 milyon euroluk nokta atışıÇizdiği setle F.Bahçe'yi yıkan Belözoğlu'ndan 18 milyon euroluk nokta atışı#Transfer
Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il haftalık vaka sayılarıBakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il haftalık vaka sayıları#Fahrettin Koca
Bahçeli: Erdoğanın aday olmasının önünde engel yokBahçeli: Erdoğan'ın aday olmasının önünde engel yok#Bahçeli
Sosyal medyada yeni akım... Uyardı Ölüme kadar götürebilirSosyal medyada yeni akım... Uyardı! Ölüme kadar götürebilir#İstanbul
3 ilde düğmeye basıldı, hepsine el kondu 35 milyon TLlik şok operasyon3 ilde düğmeye basıldı, hepsine el kondu! 35 milyon TL'lik şok operasyon #İstanbul
Başkent felç oldu... Son çare OHALBaşkent felç oldu... Son çare OHAL!#KANADA
Dünya günlerce onu konuşmuştu... Yıldız tenisçi Peng Shuaiden flaş kararDünya günlerce onu konuşmuştu... Yıldız tenisçi Peng Shuai'den flaş karar#Peng Shuai
Kış ortasında toplanıyor Dünyanın her yerine gönderiliyor... Tanesi 20 TLKış ortasında toplanıyor! Dünyanın her yerine gönderiliyor... Tanesi 20 TL#Erik
Şoke eden video... 100 milyon dolar suya böyle gömüldüŞoke eden video... 100 milyon dolar suya böyle gömüldü! #F-35
Kamyonla taşınan karda büyük tehlike Uzmandan önemli uyarıKamyonla taşınan karda 'büyük' tehlike! Uzmandan önemli uyarı#Antalya
Dianaya nasip olmayan o tacı Camilla takacakDiana'ya nasip olmayan o tacı Camilla takacak#Camilla Parker Bowles
Dehşet anlarını anlattı: Kimse yardım etmedi, sadece tezahürat yaptılarDehşet anlarını anlattı: Kimse yardım etmedi, sadece tezahürat yaptılar#Hindistan
Alişan ile Buse Varolun evliliği bitiyor mu Doğum günü paylaşımları kafa karıştırdıAlişan ile Buse Varol'un evliliği bitiyor mu? Doğum günü paylaşımları kafa karıştırdı! #Alişan
HABERLEREkonomi Haberleri

Engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ne zaman yatacak? Bakan Yanık’tan açıklama

#Engelli Maaşı#Yaşlılık Aylığı#Yaşlılık Maaşı

Engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ile ilgili açıklama yapıldı. Engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ödemeleri belirli tarihlerde yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını farklarıyla birlikte hesaplara yatırılacağını duyurdu. Peki, engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ne zaman yatacak?

1/3Engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ne zaman yatacak Bakan Yanık’tan açıklama

Engelli maaşı ve yaşlılık maaşının ne zaman yatacağı belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ‘Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını farklarıyla birlikte hesaplara yatırıyoruz’ dedi. Bakan Yanık, Şubat yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını 9 Şubat tarihine kadar sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

2/3ENGELLİ MAAŞI VE YAŞLILIK AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK

ENGELLİ MAAŞI VE YAŞLILIK AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Yaşlı aylığı ve engelli aylıkları kapsamında toplamda 1 milyar 830 milyon TL bir ödeme yapacaklarının altını çizen Bakan Yanık, “Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 TL’den 1.084 TL’ye, yüzde 40-69 Engelli Aylığı 661 TL’den 865 TL’ye yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 TL’den 1.298 TL’ye yükseldi. Bu doğrultuda Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını Ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

3/3Engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ne zaman yatacak Bakan Yanık’tan açıklama

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Şubat yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını 9 Şubat tarihine kadar sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını kaydetti.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Engelli Maaşı#Yaşlılık Aylığı#Yaşlılık Maaşı