Engelli maaşı ne zaman yatacak? Engelli maaşlarında 'bayram' beklentisi
Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyelerinin ödeneceğinin açıklanmasının ardından gözler bu kez engelli aylığı alan kişilerin durumuna çevrildi. Her ay belirlenen tutarda engelli maaşı alan binlerce vatandaş, mayıs ayı ödemelerine odaklandı. Peki, engelli maaşı ne zaman yatacak? Engelli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?
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'Engelli maaşı ne zaman yatacak?' sorusu, her ay sosyal yardım kapsamında engelli aylığı alan vatandaşlarımızca merak edilenler arasında yer alıyor. Birkaç hafta sonra idrak edilecek bayram öncesi müjdeli haber bekleyen engelli bireyler, konuya dair bilgi almak istiyor. İşte, engelli maaş ödemesi hakkında bilgi...
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Engel duruma göre en yüksek 854 lira 1.024 kuruş olarak ödenen engelli maaşlarının mayıs ayında Ramazan Bayramı'ndan önce yatması bekleniyor.
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Konuya dair resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
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ENGELLİ MAAŞI ALMA ŞARTLARI
Engelli maaşı alma şartlarına bakacak olursak öncelikli şart olarak Türkiye Vatandaşı olmak gerekiyor. 2022 adlı kanun çerçevesinde alınmış kararların bulunduğu kurul raporu almak gerekiyor. Ayrıca %40 ve üzerinde engel bulunması ve bunun rapor ile kanıtlanmış olması gerekiyor.
Yetersiz bir maddi gelire sahip olmak gerekiyor. 18 yaşın altında olan engelli vatandaşların babasının ve annesinin gelirlerinin yetersiz düzeyde olması gerekiyor. 65 yaş üstü vatandaşların engelli maaşına başvurması halinde bu başvuru kabul edilmemektedir.
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Engelli maaşına yalnızca 65 yaş altındaki engelli bireyler başvurabilir. Engelli maaşı konusunda en çok merak edilen konular arasında engelli maaşının başvurusunun nasıl yapıldığı gelmektedir. Engelli maaşı başvurusu yapmak istiyorsanız bulunduğunuz bölgede kaymakamlıklarda bulunan Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gitmeniz gerekiyor.
Gerekli evrakları tamamladıktan sonra başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru sırasında sizden istenen bilgileri eksiksiz olarak vermeniz gerekiyor.