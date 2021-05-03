Engelli maaşı ne zaman yatacak? Engelli maaşlarında 'bayram' beklentisi

ENGELLİ MAAŞI ALMA ŞARTLARI Engelli maaşı alma şartlarına bakacak olursak öncelikli şart olarak Türkiye Vatandaşı olmak gerekiyor. 2022 adlı kanun çerçevesinde alınmış kararların bulunduğu kurul raporu almak gerekiyor. Ayrıca %40 ve üzerinde engel bulunması ve bunun rapor ile kanıtlanmış olması gerekiyor.



Yetersiz bir maddi gelire sahip olmak gerekiyor. 18 yaşın altında olan engelli vatandaşların babasının ve annesinin gelirlerinin yetersiz düzeyde olması gerekiyor. 65 yaş üstü vatandaşların engelli maaşına başvurması halinde bu başvuru kabul edilmemektedir.



