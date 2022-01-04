Engelli maaşı başvuru detayları... 2022 engelli maaşı ne kadar oldu?
Engelli maaşı zammı merak edilen konulardan biri oldu. Engelli maaşında asgari ücrete yapılacak olan zam oranının açıklanmasının ardından artış gerçekleşti. Asgari ücrete yüzde 50.54 oranında zam yapıldı ve net 4253 liraya yükseldi. Peki, engelli maaşı ne kadar oldu?
Engelli maaşının ne kadar olduğu merak ediliyor. Engelli maaşına 2022 yılında zam yapıldı. Asgari ücrete yapılan zam oranının açıklanmasının ardından yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları da arttı. Buna göre engelli maaşı 2022 yılında 1552 lira oldu.
ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır. Muhtaçlık değerlendirmesi; hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları ile nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılmaktadır.
2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.
2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.