Engelli maaşı başvuru detayları... 2022 engelli maaşı ne kadar oldu?

Engelli maaşının ne kadar olduğu merak ediliyor. Engelli maaşına 2022 yılında zam yapıldı. Asgari ücrete yapılan zam oranının açıklanmasının ardından yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları da arttı. Buna göre engelli maaşı 2022 yılında 1552 lira oldu.