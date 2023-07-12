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Engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Engelli maaşı Temmuz'da arttı mı? İşte güncel tutarlar 2023...

Güncelleme Tarihi:

#Engelli Aylığı#Engelli Maaşı Ne Kadar Oldu#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 10:30

Engelli aylığı Temmuz 2023 tutarı, emekli ve memur maaş zammının ardından yeniden belirlendi. Memur maaş katsayısına yapılan düzenlemenin ardından engelli aylığı ödemelerinde de artışa gidildi. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı da netlik kazandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığından aylık alanların alacağı enflasyon farkı yüzde 19.77 oldu. Peki engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL oldu? Engelli aylığı Temmuz'da arttı mı, ne zaman yatacak? İşte güncel tutarlar...

1/3Engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu Engelli maaşı Temmuzda arttı mı İşte güncel tutarlar 2023...

Engeli aylığı, memur emekli maaş zammı ile merak edilen konulardan biri. Özel gereksinimi bulunan bireylere engelli maaşı ödemesi yapılıyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Engeli aylığı son durumu da bu kapsamda merak ediliyor. Peki engelli aylığı ne kadar oldu? İşte engelli maaşı Temmuz zammı 2023 ile ilgili detaylar...

2/3ENGELLİ AYLIĞI TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLDU

ENGELLİ AYLIĞI TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLDU?

Yaşlı ve engelli maaşı ödemeleriyle ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi. Dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydeden Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını bildirdi.

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3/3Engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu Engelli maaşı Temmuzda arttı mı İşte güncel tutarlar 2023...

Bu kapsamda; yaşlı aylığı 1997 TL’den 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası Engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL’den 1874 TL'ye,

yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 TL’den 2 bin 811 TL'ye yükseldi.

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL’den 1874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3 bin 445 TL’den 4 bin 50 TL’ye, orta silikozis aylığı 3 bin 938TL’den 4 bin 629 TL’ye, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 TL’den 5 bin 158 TL’ye çıktı.

Düzenlemenin ardından aylık ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarını artışlı olarak yatırılacak.

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