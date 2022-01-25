Engelli araç limiti ve fiyatları 2022: Hangi araçlar alınabilecek?

Engelli araç fiyatları 2022 yılı itibarıyla Fiat, Toyota, Ford, Skoda, Volkswagen, Hyundai, Seat, Opel ve pek çok marka için yeniden belirlendi. Engelli ÖTV indirimi ile uygun fiyatlı araç sahibi olabilecek olan engeli vatandaşlar, 2022 engelli araç limiti çerçevesinde araç edinebilecek.



Yüzde 40-89 arası engelli oranı



Bireyin engellilik yüzdesi %40-89 arasında ise sıfır araç alımında ÖTV indirimi yüzde 26.3 oranında uygulanırken KDV ödemesi ise yüzde 15.24 oranında uygulanıyor. Yüzde 40 engelli birisinin ÖTV indirimli araç alması için 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sürücü belgesine sahip olması da gerekiyor.



Yüzde 90 ve üstü engelli oranı



Bireyin engellilik yüzdesi 90 ve üstündeyse sıfır araç alırken ÖTV'den muaf tutuluyor. Bu oran dahilinde engelli birey ister kendisi isterse de tayin ettiği bir yakını aracı kullanabiliyor. Engelli birey 18 yaşın altındaysa ailesi kendisi adına işlemleri yürüterek aracı ÖTV'siz alabiliyor.