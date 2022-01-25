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Engelli araç limiti ve fiyatları 2022: Hangi araçlar alınabilecek?

#Engelli Araç Fiyatları#Engelli Araç Limiti#Engelli Aracı

Engelli araç limiti ve fiyatları, 2022 yılı itibariyle güncellendi. Araç limiti kapsamında 450 bin 500 TL'ye kadar araçları alabilecek olan engelli vatandaşlar, markalar tarafından belirlenen modelleri engelli ÖTV indirimi kapsamında edinebilecek. 2022 engelli araç fiyatları haricinde engel oranı da indirimde etkili olacak. Yüzde 40-89 arası ÖTV indirimi yüzde 26.3 oranında uygulanırken KDV ödemesi ise yüzde 15.24 oranında hesaplanacak. Yüzde 90 ve üstü ise ÖTV'den muaf tutuluyor. Peki, engelli araç limiti ve fiyatları ile hangi araçlar alınabilecek? İşte, o detaylar

1/6Engelli araç limiti ve fiyatları 2022: Hangi araçlar alınabilecek

Engelli araç fiyatları 2022 yılı itibarıyla Fiat, Toyota, Ford, Skoda, Volkswagen, Hyundai, Seat, Opel ve pek çok marka için yeniden belirlendi. Engelli ÖTV indirimi ile uygun fiyatlı araç sahibi olabilecek olan engeli vatandaşlar, 2022 engelli araç limiti çerçevesinde araç edinebilecek.

Yüzde 40-89 arası engelli oranı

Bireyin engellilik yüzdesi %40-89 arasında ise sıfır araç alımında ÖTV indirimi yüzde 26.3 oranında uygulanırken KDV ödemesi ise yüzde 15.24 oranında uygulanıyor. Yüzde 40 engelli birisinin ÖTV indirimli araç alması için 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sürücü belgesine sahip olması da gerekiyor.

Yüzde 90 ve üstü engelli oranı

Bireyin engellilik yüzdesi 90 ve üstündeyse sıfır araç alırken ÖTV'den muaf tutuluyor. Bu oran dahilinde engelli birey ister kendisi isterse de tayin ettiği bir yakını aracı kullanabiliyor. Engelli birey 18 yaşın altındaysa ailesi kendisi adına işlemleri yürüterek aracı ÖTV'siz alabiliyor.

2/6ÖTVSİZ ALINAN ARAÇ SATILABİLİR Mİ

ÖTV'SİZ ALINAN ARAÇ SATILABİLİR Mİ?

ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar 5 yıl boyunca satılamıyor. 5 yıl dolmadan satılmak istenirse önce aracın ÖTV tutarının ödenmesi gerekiyor ve sonrasında satış yapılabiliyor. Araç kaza sonrası pert olup trafikten çekilirse ya da doğal afet nedeniyle kullanılamaz hale gelirse ÖTV ödemeden yeniden sıfır araç alınabiliyor. ÖTV'siz alınan araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden de muaf oluyorlar.

3/6İŞTE ÖTVSİZ ALINABİLECEK OTOMOBİL LİSTESİ

İŞTE ÖTV'SİZ ALINABİLECEK OTOMOBİL LİSTESİ

FIAT GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Fiat Egea Sedan ailesinin tamamı ÖTV'siz olarak alınabiliyor. Yeni Egea Cross'un sadece Lounge paketi haricindeki tamamı yine ÖTV'siz alınabiliyor. Egea Hacthback'te de Lounge paket hariç tamamı ÖTV'den muaf tutuluyor. Egea Station Wagon'da da 1.s6 Multijet dizel motora sahip Lounge paket dışındakiler ÖTV'siz alınabiliyor.

TOYOTA GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Toyota'da ise Toyota Corolla 1.5 Vision, Vision MDS ve Dream manuel vitese ÖTV'siz sahip olunuyor. Yine Toyota Yaris 1.0 Vision modeli de ÖTV'siz alınıyor.

RENAULT GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Renault'un tüm Clio modelleri ÖTV'siz alınabiliyor. Yeni Taliant'ın da tüm modelleri ÖTV'den muaf tutuluyor. Bunun dışında Megane Sedan'ın JOY 1.3 TCe, Joy Comfort 1.3 TCe, Joy 1.3 TCe otomatik olan modelleri de ÖTV'siz alınıyor.

DACIA GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Dacia Sandero ve Sandero Stepway’in tüm donanımları, Duster’ın Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4X2, Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2, Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2, Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4, Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 donanım paketleri de ÖTV’siz alınıyor. Lodgy’nin tek paketi olan Ambiance 1.5 Blue dCi 95 hp 7 koltuklu E6DFull de ÖTV’si alınabiliyor.

4/6Engelli araç limiti ve fiyatları 2022: Hangi araçlar alınabilecek

VOLKSWAGEN GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Volkswagen Polo’nun Style donanımı hariç tamamı ÖTV’siz alınıyor. Golf’ün ise sadece 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression donanımı ÖTV’siz alınabiliyor.

KIA GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

KIA’da ise Picanto, Rio modellerinin tamamı ÖTV’siz alınırken Stonic modelinin de Elegance Konfor ve Prestige paketleri haricindekiler ÖTV’siz alınıyor.

HYUNDAI GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Hyundai i10, i20’nin tüm versiyonları ÖTV’siz alınıyor. Bununla birlikte Elantra’nın 1.6 MPI 123 PS Style manuel vites, Bayon'un 1.4 MPI 100 PS Jump, Style, Elite, 1.0 T-GDI 100 PS Style paketleri de ÖTV'siz alınıyor. Kona'da ise sadece 1.0 T-GDI 120 PS Style modeli ÖTV'den muaf durumda.

PEUGEOT GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Peugeot 208’in Active, Prime, Prime otomatik vites,  Prime Selection otomatik vites modelleri ÖTV’den muaf.

5/6Engelli araç limiti ve fiyatları 2022: Hangi araçlar alınabilecek

CITROEN GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Citroen C-Elysee ve C3’ün tüm modelleri ÖTV’den muaf durumda.

HONDA GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Honda’da sadece City modeli ÖTV’den muaf tutuluyor.

MITSUBISHI GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Mitsubishi’de sadece Space Star’ın tüm modelleri ÖTV’den muaf olarak alınabiliyor.

SEAT GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Seat Ibiza’nın iki tane olan donanımı da ÖTV’siz alınabiliyor.

6/6Engelli araç limiti ve fiyatları 2022: Hangi araçlar alınabilecek

OPEL GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Opel Corsa’nın 1.2 Elegance, Edition otomatik vites olan donanımları ÖTV’siz alınıyor. Crossland’ın ise sadece 1.2 Essential manuel vitesi ÖTV’den muaf tutuluyor.

SUZUKI GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Suzuki’nin Swift Hibrit modellerinin tamamı ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.

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