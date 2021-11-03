Gündem Haber Giriş: 03 Kasım 2021 - 10:22 | 03 Kasım 2021 - 10:22

Ekim ayı enflasyon rakamları ne kadar oldu? İşte TÜİK enflasyon rakamlarında son durum

Ekim ayı enflasyon oranı için geri sayım sona erdi. Enflasyon oranı her ayın başında açıklanıyor. Bir önceki ayın TEFE, TÜFE oranları bu açıklama ile beraber duyuruluyor. Gözler şimdi geçtiğimiz ekim ayına ait rakamlarda. Peki, ekim ayı enflasyonu ne kadar oldu?