Ekim ayı enflasyon rakamları ne kadar oldu? İşte TÜİK enflasyon rakamlarında son durum
Ekim ayı enflasyon oranı için geri sayım sona erdi. Enflasyon oranı her ayın başında açıklanıyor. Bir önceki ayın TEFE, TÜFE oranları bu açıklama ile beraber duyuruluyor. Gözler şimdi geçtiğimiz ekim ayına ait rakamlarda. Peki, ekim ayı enflasyonu ne kadar oldu?
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Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklıyor. Bu rakamlara göre de birçok zam oranı belli oluyor. Şimdi ise 2021 Ekim ayına ait güncel enflasyon rakamlarının açıklanılmasına odaklanıldı. İşte, TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarında son durum...
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor.
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Türkiye'de aylık enflasyon yüzde 2,39 oranında gerçekleşerek beklentilerin altında kalırken, yıllık enflasyon ise yüzde 19,89 olarak hesaplandı.
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EYLÜL RAKAMLARI
Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,42, yurt içi üretici fiyatları yüzde 33,83 arttı.