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Ekonomi
Haber Giriş: 28 Aralık 2021 - 17:29 | 

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon verileri için gözler TÜİK'te

Enflasyon verileri maaşlarına yapılacak zam oranını bekleyen memur ve emeklisi başta olmak üzere milyonlar tarafından merak ediliyor. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeni yılda emekli ve memura yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. Aralık enflasyon verileri 2022'nin ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanacak. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

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1
Aralık ayının son günlerin en çok merak edilen konuların başında enflasyon verileri geliyor. Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Enflasyon rakamlarına göre memur zammı, emekli zammı, kira artış oranı gibi birçok zam belirleniyor. 
2
Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Aralık Pazartesi günü açıklanacak. Enflasyon rakamları her ay belirtilen tarihte saat 10:00’da kamuoyuna bildiriliyor.
3
Özellikle memur ve emekliler heyecanla aralık enflasyon rakamlarını bekliyorlar. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 2022’nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir.
4KASIM AYI ENFLASYONU

KASIM AYI ENFLASYONU

TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,96 ile eğlence ve kültür oldu.

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