Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK mart 2022 enflasyon oranı için geri sayım...

Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşın merakla beklediği enflasyon verileri için gözler TÜİK açıklamalarında.
Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde kamuoyuna duyuruluyor ancak önümüzdeki ayın 3'ü pazar gününe denk geldiği için rakamlar 4 Nisan Pazartesi günü açıklanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'da yaptığı açıklamalardan notlar;
Son dönemde çeşitli uygulamaları hayata geçiriyoruz. Enflasyon küreseldeki gibi ülkemizde de artış gösteriyor. Döviz kuru gelişmeleri, emtia fiyatları gibi etkenlerle enflasyon yüksek seyrediyor.
Enflasyonu kalıcı düşürme konusunda kararlıyız. Her türlü enstrümanı kullandığımızı ve kullanacağımızı ifade etmek istiyorum.