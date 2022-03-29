Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK mart 2022 enflasyon oranı için geri sayım...

ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'da yaptığı açıklamalardan notlar;



Son dönemde çeşitli uygulamaları hayata geçiriyoruz. Enflasyon küreseldeki gibi ülkemizde de artış gösteriyor. Döviz kuru gelişmeleri, emtia fiyatları gibi etkenlerle enflasyon yüksek seyrediyor.



Enflasyonu kalıcı düşürme konusunda kararlıyız. Her türlü enstrümanı kullandığımızı ve kullanacağımızı ifade etmek istiyorum.