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Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK mart 2022 enflasyon oranı için geri sayım...

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Piyasalar mart ayının son günlerinde enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyon verileri her ay olduğu gibi nisanın ilk haftasında TÜİK tarafından açıklanacak. Ev sahibi ve kiracıları da yakından ilgilendiren enflasyon oranları, kira artış oranlarında belirleyici olacak. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

1/3Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak TÜİK mart 2022 enflasyon oranı için geri sayım...

Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşın merakla beklediği enflasyon verileri için gözler TÜİK açıklamalarında.

2/3Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak TÜİK mart 2022 enflasyon oranı için geri sayım...

Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde kamuoyuna duyuruluyor ancak önümüzdeki ayın 3'ü pazar gününe denk geldiği için rakamlar 4 Nisan Pazartesi günü açıklanacak.

3/3ENFLASYON NASIL HESAPLANIR

ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'da yaptığı açıklamalardan notlar;

Son dönemde çeşitli uygulamaları hayata geçiriyoruz. Enflasyon küreseldeki gibi ülkemizde de artış gösteriyor. Döviz kuru gelişmeleri, emtia fiyatları gibi etkenlerle enflasyon yüksek seyrediyor.

Enflasyonu kalıcı düşürme konusunda kararlıyız. Her türlü enstrümanı kullandığımızı ve kullanacağımızı ifade etmek istiyorum.

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