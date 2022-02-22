Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?

Enflasyon, ürün ve servis fiyatlarındaki artış ve dolayısıyla da satın alma gücündeki azalma oranıdır. Enflasyon oranı fiyatlar genel düzeyindeki artış oranının hesaplanması yoluyla ölçülür. Bütün mal ve hizmet fiyatlarının ağırlıklı ortalaması alınır ve bu ortalama fiyattaki (fiyatlar genel düzeyindeki/fiyat düzeyindeki) degişimler incelenir. Fiyat düzeyleri, fiyat endeksleri şeklinde hesaplanır.