Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Şubat ayı Türkiye enflasyonu mart ayının ilk haftasında kamuoyuyla paylaşılacak. TCMB ocak ayında bu yılın ilk enflasyon raporunu yayınladığında, 2022 yıl sonu TÜFE tahmininde 11,4 puanlık güncellemeyle yüzde 11,8’den yüzde 23,2’ye yukarı yönde revizeye gitmişti.
Ocak ayı enflasyon TÜİK tarafından 3 Şubat 2022 Perşembe günü duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanması bekleniyor.
Enflasyon, ürün ve servis fiyatlarındaki artış ve dolayısıyla da satın alma gücündeki azalma oranıdır. Enflasyon oranı fiyatlar genel düzeyindeki artış oranının hesaplanması yoluyla ölçülür. Bütün mal ve hizmet fiyatlarının ağırlıklı ortalaması alınır ve bu ortalama fiyattaki (fiyatlar genel düzeyindeki/fiyat düzeyindeki) degişimler incelenir. Fiyat düzeyleri, fiyat endeksleri şeklinde hesaplanır.