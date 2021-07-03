Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK haziran enflasyon oranlarında!
Haziran ayı enflasyon rakamları, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak. TÜİK'in açıklayacağı haziran enflasyon verisiyle yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamı netlik kazanacak. Milyonları ilgilendiren haziran enflasyon oranları yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranını da belirleyecek. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39 artmıştı. Milyonların gözü kulağı şimdi haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihte. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Her ayın belli tarihlerinde açıklanan veriler milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı etkilerken, bu ay temmuz emekli ve memur zammı netlik kazanacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,46 artmasını bekliyor. Haziran enflasyon verileri 5 Temmuz tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak.
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ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Temmuz'da açıklanacak. Böylece yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranı da belirlenecek.
Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39 arttığı dikkate alındığında, memur maaşlarına enflasyon farkı gündeme gelecek. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.
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Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.
Diğer yandan, söz konusu döneme ait enflasyon verisi, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde de dikkate alınacak.
Pazarlık görüşmelerinde, taban ücret, skala farklılıklarının yanında 6 aylık enflasyon rakamı da kritik madde olacak.
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HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,46 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,03, en yüksek yüzde 2 aralığında yer aldı.
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Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,46) göre bir önceki ay yüzde 16,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış göstermişti.