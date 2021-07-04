Enflasyon rakamları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Gözler Haziran ayı enflasyon rakamlarında
Enflasyon oranları, pek çok kişinin odak noktası olmaya devam ediyor. Yapılacak olan açıklamaya göre netlik kazanacak olan enflasyon rakamları, memur ve emekli maaşı gibi pek çok konuda da önem arz edecek. Peki, Haziran 2021 enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında TÜİK'den alınan detaylı bilgiler
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Enflasyon oranları, Haziran 2021 açıklaması ile yakından takip edilecek. Memur ve emekli maaşı zamları gibi kritik konular dolayısıyla önem arz eden enflasyon oranları, TÜİK tarafından açıklanacak. 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon oranları, saat 10.00 itibariyle duyurulacak.
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TÜİK'in 5 Temmuz Pazartesi günü açıklayacağı haziran enflasyon verisiyle yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamı ortaya çıkacak. İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak.
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın saat 10.00'da açıklanacak. Böylece yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranı da belirlenecek.
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İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren ocak-haziran dönemi enflasyon rakamı, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı etkileyecek.