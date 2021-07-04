Enflasyon rakamları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Gözler Haziran ayı enflasyon rakamlarında

Enflasyon oranları, Haziran 2021 açıklaması ile yakından takip edilecek. Memur ve emekli maaşı zamları gibi kritik konular dolayısıyla önem arz eden enflasyon oranları, TÜİK tarafından açıklanacak. 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon oranları, saat 10.00 itibariyle duyurulacak.