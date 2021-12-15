Enflasyon rakamları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Gözler TÜİK Aralık 2021 enflasyon verisinde

TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 2022’nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir.