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Ekonomi
Haber Giriş: 15 Aralık 2021 - 08:45 | 

Enflasyon rakamları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Gözler TÜİK Aralık 2021 enflasyon verisinde

Enflasyon rakamları, özellikle zam bekleyen memur ve emeklinin ana gündem konusu. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeni yılda emekli ve memura yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. Peki, enflasyon rakamları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Gözler TÜİK Aralık 2021 enflasyon verisinde

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Yılın son enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih için bekleyiş devam ediyor. Aralık ayı enflasyon rakamları, ocak ayının ilk haftasında TÜİK tarafından belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacak. Aralık verileri öncesinde yıllık enflasyon yüzde 21.31 seviyesinde yer alıyor.
2KASIM ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

KASIM ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı enflasyon oranı 3 Aralık tarihinde açıklanacak. Enflasyon rakamları her ay belirtilen tarihte saat 10:00’da kamuoyuna bildiriliyor.
3MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA BELİRLEYİCİ OLACAK

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA BELİRLEYİCİ OLACAK

Verilerin açıklanmasının ardından memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı kesinleşecek.
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TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 2022’nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir.
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