Enflasyon rakamları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Gözler TÜİK Aralık 2021 enflasyon verisinde
Enflasyon rakamları, özellikle zam bekleyen memur ve emeklinin ana gündem konusu. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeni yılda emekli ve memura yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. Peki, enflasyon rakamları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Gözler TÜİK Aralık 2021 enflasyon verisinde
Yılın son enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih için bekleyiş devam ediyor. Aralık ayı enflasyon rakamları, ocak ayının ilk haftasında TÜİK tarafından belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacak. Aralık verileri öncesinde yıllık enflasyon yüzde 21.31 seviyesinde yer alıyor.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA BELİRLEYİCİ OLACAK
Verilerin açıklanmasının ardından memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı kesinleşecek.