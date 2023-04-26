Enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak? TÜİK 2023 Nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlar için geri sayım başladı. Memur ve emekli zamları için belirleyici olan enflasyon rakamları TÜİK tarafından mayıs ayının ilk haftası açıklanacak. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 oldu. Peki, TUİK Nisan ayı enflasyon rakamları (TEFE-TÜFE) ne zaman açıklanacak?