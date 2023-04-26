Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak? TÜİK 2023 Nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Enflasyon Rakamları 2023#Nisan Enflasyon Beklentisi#TÜİK
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 00:20

Enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrildi. Kira artış oranı, memur ve emekli zammı gibi ekonomi üzerinde etkili olan nisan enflasyon verileri önümüzdeki ay belli olacak. Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 2,29 artış gösterirken Yıllık enflasyon yüzde 50,51 olmuştu. Özellikle temmuzda yapılacak olan memur zammı için nisan ayı enflasyon rakamları önem arz edecek. Diğer yandan Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi yayınlandı. Peki, enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte, enflasyon beklentisi ve konuyla ilgili ayrıntılar.

1/4Enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak TÜİK 2023 Nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlar için geri sayım başladı. Memur ve emekli zamları için belirleyici olan enflasyon rakamları TÜİK tarafından mayıs ayının ilk haftası açıklanacak. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 oldu. Peki, TUİK Nisan ayı enflasyon rakamları (TEFE-TÜFE) ne zaman açıklanacak?

2/4NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayına ait enflasyon rakamları da 3 Mayıs tarihinde belli olacak.

3/4ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,83 olasılıkla yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 22,54 olasılıkla yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 36,67 olasılıkla ise yüzde 35,00 – 39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

4/4Enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak TÜİK 2023 Nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,22’sinin beklentilerinin yüzde 25,00 – 29,99 aralığında, yüzde 21,62’sinin beklentilerinin yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 29,73’ünün beklentilerinin yüzde 35,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Enflasyon Rakamları 2023#Nisan Enflasyon Beklentisi#TÜİK