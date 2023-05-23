Enflasyon rakamları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2023 TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Memur ve emekli zammında etkili olacak

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 13,85 olasılıkla yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 45,02 olasılıkla ise yüzde 32,00 – 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 40,00’ının beklentilerinin yüzde 32,00 – 37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.