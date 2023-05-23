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Enflasyon rakamları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2023 TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Memur ve emekli zammında etkili olacak

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#Enflasyon Rakamları 2023#Tüik#Enflasyon Rakamları Ne Zaman Açıklanacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 19:19

Enflasyon rakamları için gözler TÜİK açıklamasına çevrildi. Özellikle yılın son 6 aylık enflasyon verileri ile belirlenecek olan memur ve emekli zammı için mayıs ayı enflasyon beklentisi gündeme geldi. TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı oranlarıyla enflasyon yıllık yüzde 43,68, aylık yüzde 2,39 olarak belirlenmişti. Öte yandan enflasyon rakamlarına yönelik Merkez Bankası'nın beklenti anketi yayınlandı. Tüm dikkatler şimdi mayıs ayı TÜİK enflasyon oranlarında. Peki, 2023 mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne oldu? İşte, enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5Enflasyon rakamları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023 TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu Memur ve emekli zammında etkili olacak

2023 Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Memur, emekli zammı ile kira artış oranında belirleyici olan enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 oldu. 2023 Mayıs ayı enflasyon rakamları, haziran ayının ilk haftasında belli olacak.

2/5ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının da 3 Haziran'da açıklanması bekleniyordu. Ancak 3 Haziran'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, enflasyon oranları 4 Haziran Pazartesi günü ilan edilecek.

3/5ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Merkez Bankası'nın anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.

4/512 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 13,85 olasılıkla yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 45,02 olasılıkla ise yüzde 32,00 – 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 40,00’ının beklentilerinin yüzde 32,00 – 37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

5/5NİSANDA ENFLASYON NE OLDU

NİSANDA ENFLASYON NE OLDU?

TÜİK, Nisan 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 olarak gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranlarına bakıldığında, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66,62 ile sağlık oldu. Ana harcama grupları itibarıyla nisan ayında bir önceki aya göre konut yüzde 1,47 geriledi. Bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,93 ile haberleşme oldu.

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#Enflasyon Rakamları 2023#Tüik#Enflasyon Rakamları Ne Zaman Açıklanacak