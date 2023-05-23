Enflasyon rakamları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2023 TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Memur ve emekli zammında etkili olacak

NİSANDA ENFLASYON NE OLDU?

TÜİK, Nisan 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 olarak gerçekleşti.



TÜFE yıllık değişim oranlarına bakıldığında, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66,62 ile sağlık oldu. Ana harcama grupları itibarıyla nisan ayında bir önceki aya göre konut yüzde 1,47 geriledi. Bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,93 ile haberleşme oldu.