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Ekonomi
Haber Giriş: 10 Kasım 2021 - 22:31 | 

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Kasım enflasyon oranları memur zammında etkili olacak!

Enflasyon rakamları memur ve emeklinin yılbaşında alacağı maaş zammında belirleyici olacak. TÜİK tarafından her ay kamuoyu ile paylaşılan enflasyon rakamları yeni yıl öncesinde memurların odaklandığı konulardan oldu. Kasım ve aralık ayı enflasyonuna göre memur zamları için rakamlar netleşecek. TÜİK verilerine göre, enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 olmuştu. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? İşte, kasım enflasyon rakamları hakkında bilgiler.

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Enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenecek. Mal ve hizmetlerin fiyatlarında gözlenen sürekli ve genel kapsamlı artışı ifade eden enflasyon oranları kira artış oranı, emeklilik zammı gibi konularda belirleyici olacak. Aralık ayının ilk haftasında açıklanması beklenen enflasyon rakamlarında önümüzdeki ay yükseliş arttıkça memur ve emeklinin yılbaşında alacağı maaşa da enflasyon farkı gelecek.

2ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamları açıklanıyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının da 3 Aralık'ta açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

3SON ENFLASYON RAKAMLARI NE KADAR

SON ENFLASYON RAKAMLARI NE KADAR?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,09, yurt içi üretici fiyatları yüzde 36,2 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,39, Yİ-ÜFE yüzde 5,24 artış kaydetti.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,89 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 37,34, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 46,31 artış gösterdi.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,2 artış gösterdi.

4ENFLASYON NASIL HESAPLANIR

ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?

Burada bahsedilen genel kapsamlı artışı ölçebilmek amacıyla hanehalklarının yıl boyunca tükettiği mal ve hizmetlerden seçilen alt kalemler birleştirilerek harcama sepetleri oluşturulur. Her hanehalkının değişik tercihleri ve harcama kalıpları olduğundan tüm hanehalklarının ortalama harcama alışkanlıkları tespit edilerek harcama sepetine girecek mallara ağırlıklar verilir. Yıllık enflasyon oranı, bu yöntemle oluşturulan sepete [örneğin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)] bir ay içinde yapılan harcamanın önceki yılın aynı ayında yine o sepete yapılan harcamadan yüzde olarak ne kadar yüksek olduğunu ölçer.

5ENFLASYON NASIL OLUŞUR

ENFLASYON NASIL OLUŞUR?

Enflasyonun altında yatan temel neden çoğunlukla aynı miktardaki mal ve hizmetleri satın almak için daha fazla paranın mevcut olması veya ekonomi genelinde talebin arzı aşmasıdır. Bir başka ifadeyle, iktisadi faaliyeti sürdürebilmek için gerekli kaynakların kıt olması durumunda aynı mal ve hizmetler için daha yüksek fiyatlar talep edilebilir. Diğer taraftan, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarının herhangi bir sebepten dolayı artması da üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarında maliyet yönlü bir enflasyon yaratabilir. Ayrıca, ithal ürünlerin fiyatlarının artması da yurt içindeki genel fiyat düzeyinin yükselmesine neden olabilir.

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