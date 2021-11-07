Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Gözler 2021 kasım enflasyon oranlarında
Enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Her ayın başında kamuoyu ile paylaşılan enflasyon rakamları memur zammında etkili olacak. Yıl sonu yaklaşırken özellikle memur ve memur emeklilerinin gözü kasım enflasyon oranlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. TÜİK verilerine göre, enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 olmuştu. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak sorusu milyonlarca vatandaş tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak yeni enflasyon rakamı kira artış oranı, emeklilik zammı gibi konularda belirleyici olacak. Enflasyon oranındaki yükseliş arttıkça memur ve emeklinin yılbaşında alacağı maaşa da enflasyon farkı gelecek. Enflasyon rakamlarının aralık ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
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ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamları açıklanıyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının da 3 Aralık'ta açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
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SON ENFLASYON RAKAMLARI NE KADAR?
Enflasyon oranı 3 Kasım Çarşamba günü açıklandı. Enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti.
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Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık en düşük artış %5,29 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %7,88 ile alkollü içecekler ve tütün, %8,08 ile giyim ve ayakkabı ve %13,12 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %27,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %25,23 ile lokanta ve oteller ve %23,03 ile ev eşyası oldu.
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Aylık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi
Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ekim ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,17 ile eğitim, %0,51 ile eğlence ve kültür ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %7,56 ile giyim ve ayakkabı, %5,97 ile alkollü içecekler ve tütün ve %2,43 ile ulaştırma oldu.
Ekim 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 46 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 38 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 331 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.