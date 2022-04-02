ENFLASYON RAKAMLARI ne zaman açıklanacak? 2022 mart ayı enflasyon oranları için gözler TÜİK'te

Mart ayı enflasyon beklentileri nisanın ilk haftasında yoğunlaştı. Ev sahibi ve kiracıları da yakından ilgilendiren kira artış oranları ile memur zammında da belirleyici olan enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Ekonomistlere göre mart ayında enflasyonun yüzde 60'ı aşması bekleniyor. Türkiye'yi yakından ilgilendiren enflasyon rakamları, 4 Nisan'da belli olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor.
Ancak 3 Nisan pazar gününe denk geldiği için mart ayı verileri 4 Nisan Pazartesi günü saat 10'dan sonra açıklanacak.
TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu da, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalara değindi. Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele konusunda etkin çalışmalar yürüttüklerini, ancak Döviz kurlarındaki oynaklığın giderilmesi ve enflasyonun düşmesi için Merkez Bankası’nın mücadelesine tüm kesimlerin destek vermesinin önemli olduğunu ifade etti. Türkiye ekonomi modelinin yatırım, üretim ve ihracat odaklı olduğunu, Merkez Bankası olarak bu modeli güçlendirmek için çok önemli finansal enstrümanlar geliştirdiklerini dile getiren Kavcıoğlu, “Sürdürülebilir fiyat istikrarı cari denge ile sağlanabilecektir. Merkez Bankası olarak, yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek, kapasite kullanım oranlarını artırmak, ithal edilen ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağlamak için üzerimize düşen neyse onu yapıyor, iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz” diye konuştu.
Burada bahsedilen genel kapsamlı artışı ölçebilmek amacıyla hanehalklarının yıl boyunca tükettiği mal ve hizmetlerden seçilen alt kalemler birleştirilerek harcama sepetleri oluşturulur. Her hanehalkının değişik tercihleri ve harcama kalıpları olduğundan tüm hanehalklarının ortalama harcama alışkanlıkları tespit edilerek harcama sepetine girecek mallara ağırlıklar verilir. Yıllık enflasyon oranı, bu yöntemle oluşturulan sepete [örneğin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)] bir ay içinde yapılan harcamanın önceki yılın aynı ayında yine o sepete yapılan harcamadan yüzde olarak ne kadar yüksek olduğunu ölçer.
Enflasyonun altında yatan temel neden çoğunlukla aynı miktardaki mal ve hizmetleri satın almak için daha fazla paranın mevcut olması veya ekonomi genelinde talebin arzı aşmasıdır. Bir başka ifadeyle, iktisadi faaliyeti sürdürebilmek için gerekli kaynakların kıt olması durumunda aynı mal ve hizmetler için daha yüksek fiyatlar talep edilebilir. Diğer taraftan, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarının herhangi bir sebepten dolayı artması da üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarında maliyet yönlü bir enflasyon yaratabilir. Ayrıca, ithal ürünlerin fiyatlarının artması da yurt içindeki genel fiyat düzeyinin yükselmesine neden olabilir.