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Enflasyon oranları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2022 yılı ocak ayı enflasyon rakamları için kritik tarih

#Enflasyon#Tüik#Şahap Kavcıoğlu

Enflasyon rakamları, şubat ayının gelmesiyle piyasalar tarafından beklenmeye başlandı. TÜİK'in açıklayacağı ocak enflasyon verisiyle kira artış oranları netlik kazanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçtiğimiz günlerde 2022 yılında enflasyon tahminlerinin yüzde 23,2 olduğunu belirtirken, gözler bu hafta açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Tüketici fiyat endeksi Aralık ayında yıllık yüzde 36,08, aylık yüzde 13,58 artmıştı. Peki, enflasyon saat kaçta ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihle ilgili bilgiler.

1/5Enflasyon oranları ne zaman saat kaçta açıklanacak 2022 yılı ocak ayı enflasyon rakamları için kritik tarih

Enflasyon saat kaçta açıklanacak, sorusu piyasaları takip edenler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. TÜİK tarafından her ay kamuoyu ile paylaşılan enflasyon rakamları takvime göre 3 Şubat'ta açıklanacak. Mal ve hizmetlerin fiyatlarında gözlenen sürekli ve genel kapsamlı artışı ifade eden enflasyon oranları kira artış oranında belirleyici olacak. Enflasyon oranları ile ilgili açıklama saat 10:00’da yapılacak.

2/5OCAK AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

OCAK AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat tarihinde açıklanacak. Açıklama saat 10:00’da yapılacak.

3/5Kavcıoğlu, 2022 enflasyon tahminini açıkladı

Kavcıoğlu, 2022 enflasyon tahminini açıkladı

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, 2022 yılı enflasyon tahminiyle ilgili olarak "Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 23,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" şeklinde değerlendirdi.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörüyoruz. Enflasyonun 2022 yıl sonunda %23,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %11,8). Enflasyonun 2023 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %7,0). Enflasyonun, %70 olasılıkla 2022 yılı sonunda %18,6-27,8 aralığında -orta noktası %23,2- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki %9,6-14,0 aralığı ile %11,8). Enflasyonun, %70 olasılıkla 2023 yılı sonunda %3,4-13,0 aralığında -orta noktası %8,2- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki %4,6-9,4 aralığı ile %7,0). Sağlıksız fiyat oluşumlarının zemini ortadan kaldırılmıştır. Önümüzdeki aylarda dezenflasyon sürecinin başlamasını öngörüyoruz.

4/5Enflasyon oranları ne zaman saat kaçta açıklanacak 2022 yılı ocak ayı enflasyon rakamları için kritik tarih

Ticari ve bireysel kredileri yakından takip ediyoruz. Alınmış olan kararların birikimli etkilerini yeni yılın ilk çeyreği ile birlikte yakından takip ediyoruz.

MB'nin tüm politika araçlarında TL'yi öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesini gözden geçirme sürecini yürütüyoruz, bu kapsamda liralaştırma süreci MB'nin politikalarının asli unsurlarından biridir.

5/5ENFLASYON NASIL HESAPLANIR

ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?

Enflasyon, ürün ve servis fiyatlarındaki artış ve dolayısıyla da satın alma gücündeki azalma oranıdır.

Enflasyon oranı fiyatlar genel düzeyindeki artış oranının hesaplanması yoluyla ölçülür. Bütün mal ve hizmet fiyatlarının ağırlıklı ortalaması alınır ve bu ortalama fiyattaki (fiyatlar genel düzeyindeki/fiyat düzeyindeki) degişimler incelenir. Fiyat düzeyleri, fiyat endeksleri şeklinde hesaplanır.

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#Enflasyon#Tüik#Şahap Kavcıoğlu