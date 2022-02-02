Enflasyon oranları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2022 yılı ocak ayı enflasyon rakamları için kritik tarih

Enflasyon saat kaçta açıklanacak, sorusu piyasaları takip edenler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. TÜİK tarafından her ay kamuoyu ile paylaşılan enflasyon rakamları takvime göre 3 Şubat'ta açıklanacak. Mal ve hizmetlerin fiyatlarında gözlenen sürekli ve genel kapsamlı artışı ifade eden enflasyon oranları kira artış oranında belirleyici olacak. Enflasyon oranları ile ilgili açıklama saat 10:00’da yapılacak.