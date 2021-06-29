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Ekonomi
Haber Giriş: 29 Haziran 2021 - 11:10 | 

Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyon oranı için geri sayım

Haziran ayı enflasyon oranı için geri sayım devam ediyor. Enflasyon oranı, başta emekli temmuz zammını merak eden vatandaşlar olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor. Emekliler her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon farkına göre maçlarına zam alıyor. Peki, Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre haziran ayı enflasyon oranı kısa süre sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Oranının belli olmasıyla birlikte emekli ve memurun maaşları da belli olacak. Haziran ayına ait enflasyon oranları 5 Temmuz'da açıklanacak.

2MAYIS AYI ENFLASYON ORANI KAÇTI

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI KAÇTI?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.

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YILLIK TÜFE'YE GÖRE 6 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 6 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,75 ile giyim ve ayakkabı, %8,07 ile haberleşme ve %10,05 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,39 ile ulaştırma, %21,79 ile ev eşyası ve %19,30 ile sağlık oldu.

AYLIK TÜFE'YE GÖRE 8 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %1,32 ile eğlence ve kültür oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mayıs ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar %0,29 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %0,30 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,56 ile ulaştırma, %1,76 ile giyim ve ayakkabı ve %1,62 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

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