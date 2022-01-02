Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon verileri için gözler TÜİK'te
Enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine çevrildi. Kira artış oranı ve memur ve memur emekli zammında belirleyici olan aralık ayı enflasyon rakamları, ocak ayında açıklanacak. Her ayın başında bir önceki ayın enflasyon verilerini yayınlayan TÜİK, TÜFE ve Yİ-ÜFE'yi kamuoyu ile paylaşacak. Kasım ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,71, yurt içi üretici fiyatları yüzde 38,94 artmıştı. Peki, Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, memur ve memur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan aralık enflasyon oranları memur ve emekli zammını belirleyecek. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,51, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,99 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 21,31, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 54,62 olmuştu. Aralık enflasyon verileri 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak.
ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?
Burada bahsedilen genel kapsamlı artışı ölçebilmek amacıyla hanehalklarının yıl boyunca tükettiği mal ve hizmetlerden seçilen alt kalemler birleştirilerek harcama sepetleri oluşturulur. Her hanehalkının değişik tercihleri ve harcama kalıpları olduğundan tüm hanehalklarının ortalama harcama alışkanlıkları tespit edilerek harcama sepetine girecek mallara ağırlıklar verilir. Yıllık enflasyon oranı, bu yöntemle oluşturulan sepete [örneğin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)] bir ay içinde yapılan harcamanın önceki yılın aynı ayında yine o sepete yapılan harcamadan yüzde olarak ne kadar yüksek olduğunu ölçer.
ENFLASYON NASIL OLUŞUR?
Enflasyonun altında yatan temel neden çoğunlukla aynı miktardaki mal ve hizmetleri satın almak için daha fazla paranın mevcut olması veya ekonomi genelinde talebin arzı aşmasıdır. Bir başka ifadeyle, iktisadi faaliyeti sürdürebilmek için gerekli kaynakların kıt olması durumunda aynı mal ve hizmetler için daha yüksek fiyatlar talep edilebilir. Diğer taraftan, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarının herhangi bir sebepten dolayı artması da üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarında maliyet yönlü bir enflasyon yaratabilir. Ayrıca, ithal ürünlerin fiyatlarının artması da yurt içindeki genel fiyat düzeyinin yükselmesine neden olabilir.