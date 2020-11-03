Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanır? Gözler ekim ayı enflasyon oranında

Enflasyon oranı için heyecan giderek artıyor. Ekim ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. AA Finans'ın, TÜİK tarafından açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,01 oldu. İşte ekim ayı enflasyon oranı açıklanma tarihi ve saati