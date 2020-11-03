Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanır? Gözler ekim ayı enflasyon oranında
Ekim ayı enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması araştırılıyor. Enflasyon oranı her ayın başında duyuruluyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaların ardından kira zammı, emekli zammı gibi birçok oran belirleniyor. Enflasyon eylülde yüzde 0,97 artarken, yıllık bazda yüzde 11,75 oldu. Peki ekim ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar ve enflasyon beklentisi
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Enflasyon oranı için heyecan giderek artıyor. Ekim ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. AA Finans'ın, TÜİK tarafından açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,01 oldu. İşte ekim ayı enflasyon oranı açıklanma tarihi ve saati
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ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım’da saat 10:00'da açıklanacak.
EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,01 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,21, en yüksek yüzde 2,65 aralığında yer aldı.
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Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,01) göre, bir önceki ay yüzde 11,75 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,76'ya çıkacağı hesaplanıyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 12,06 olurken, tahminler yüzde 10,75-13,74 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,97 artış göstermişti.