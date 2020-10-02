Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte eylül ayı enflasyon beklentisi
Eylül ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon rakamları her ayın başında açıklanıyor. Bu rakamlara göre kira artışı, emekli ve memur zam oranı gibi birçok miktar belirleniyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor
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Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Eylül ay enflasyon oranı ekim ayında açıklanacak. TÜİK tarafından 5 Ekim Pazartesi günü rakamlar duyurulacak. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
EYLÜL ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon oranı 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak.
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İŞTE ENFLASYON BEKLENTİSİ
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,38 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,94, en yüksek yüzde 2,10 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 11,86 olurken, tahminler yüzde 10,90-13,40 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.