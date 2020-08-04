Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2020 temmuz ayı enflasyon beklentisi
Enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. TÜİK her ayın başında bir önceki ayın enflasyon oranını açıklıyor. Enflasyon oranı TÜİK tarafından 4 Ağustos Salı günü açıklanacak. AA Finans'ın temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. İşte detaylar…
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Temmuz ayı enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu. Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu. Bu orana göre memur ve emekli zam oranları belli oldu. Şimdi gözler temmuz ayı rakamlarına çevrildi. Temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,82) göre, bir önceki ay yüzde 12,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,03'e düşeceği hesaplanıyor
ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Enflasyon oranı TÜİK tarafından 4 Ağustos Salı günü açıklanacak.
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TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ağustos Salı günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,82 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,82) göre, bir önceki ay yüzde 12,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,03'e düşeceği hesaplanıyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,54 olurken, tahminler yüzde 8,00-10,33 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,13 artış göstermişti.