Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2020 temmuz ayı enflasyon beklentisi

Temmuz ayı enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu. Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu. Bu orana göre memur ve emekli zam oranları belli oldu. Şimdi gözler temmuz ayı rakamlarına çevrildi. Temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,82) göre, bir önceki ay yüzde 12,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,03'e düşeceği hesaplanıyor



ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranı TÜİK tarafından 4 Ağustos Salı günü açıklanacak.