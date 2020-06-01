Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2020 mayıs ayı enflasyon beklentisi
Mayıs ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın rakamlarını açıklıyor. Bu rakamlara göre kira artış oranı da belli oluyor. Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran tarihinde açıklanacak. İşte enflasyon beklentisi ile ilgili detaylar…
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Enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran tarihinde açıklanacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre TEFE ve TÜFE beklentisi açıklandı. Ankete katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,92 artmasını bekliyor.
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran tarihinde açıklanacak.
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ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,92 artmasını bekliyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Çarşamba günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,92 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,50, en yüksek yüzde 1,67 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,92) göre, bir önceki ay yüzde 10,94 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,90'a düşeceği hesaplanıyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 9,80 olurken, tahminler yüzde 9,80-11,73 aralığında yer aldı. Enflasyon nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,85 artış göstermişti.