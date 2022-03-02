Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Gözler 2022 Şubat ayı enflasyon oranı açıklamasına çevrildi

Hürriyet yazarı Zeynel Balcı konuyu köşesine taşıdı. Balcı’nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:



3 Mart Perşembe günü TUİK tarafından açıklanacak şubat ayına ait enflasyon yakından izlenecek. Ocak ayında yüzde 11.10 gelmiş yıllık enflasyon 48.69 seviyesine yükselmişti. Şubat ayı için piyasa beklentisi, aylık yüzde 4, yıllıkta yüzde 52 civarında. Ama sürprizler de olabilir. Ayrıca 4 Mart’ta ABD şubat ayı tarım dışı istihdamı açıklanacak. Beklentiler 438 bin. (geçen ay 467 bin) Fed para politikası için istihdam ve enflasyon verilerinin önemi malum.



Ayrıca 4 Mart’ta ABD şubat ayı tarım dışı istihdamı açıklanacak. Beklentiler 438 bin. (geçen ay 467 bin) Fed para politikası için istihdam ve enflasyon verilerinin önemi malum.