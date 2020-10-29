Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyon beklentisi
Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Ekim ayı enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Enflasyon eylülde yüzde 0,97 artarken, yıllık bazda yüzde 11,75 oldu. Ekim ayı enflasyon oranı ise 3 Kasım’da açıklanacak. İşte beklenti anketinin sonuçları…
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Ekim enflasyon oranı için geri sayım başladı. TÜİK her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını yayınlıyor. Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım’da açıklanacak. Ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,21, en yüksek yüzde 2,65 aralığında yer aldı.
ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım’da açıklanacak.
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EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,01 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,21, en yüksek yüzde 2,65 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,01) göre, bir önceki ay yüzde 11,75 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,76'ya çıkacağı hesaplanıyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 12,06 olurken, tahminler yüzde 10,75-13,74 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,97 artış göstermişti.