Enflasyon rakamları bu hafta belli oluyor: Kasım enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?
Enflasyon rakamlarının belli olmasına kısa bir süre kaldı. Milyonlarca emekli, memur ve kiracıyı ilgilendiren kasım ayı enflasyon verileri bu hafta açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay belirlenen tarihler enflasyon rakamlarını kamuoyuna bildiriyor. Peki, kasım enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı kira artış oranı ne
Enflasyon verileri için nefesler tutuldu. Aralık ayının gelmesiyle birlikte gözler kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Kasım ayı enflasyon rakamları, kira artış oranı, memur ve asgari ücret zammı gibi konularda da belirleyici olacak. Yıllık takvim doğrultusunda 2021’in sondan bir önceki enflasyon rakamları aralık ayının ilk haftasında belli olacak. 2021 Kasım ayı enflasyon oranı, 3 Aralık 2021 Cuma günü açıklanacak.
ENFLASYON VE KİRA ARTIŞ ORANI İLİŞKİSİ
Konutlarda kira artışı, bir önceki kira yılının Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) artış oranını geçmeyecek şekilde hesaplanıyor.