Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Enflasyon oranı her ayın başında açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Eylül ayının gelmesi ile beraber gözler ağustos enflasyon rakamlarına çevrildi. Ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,72 oldu. Peki, enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ağustos enflasyon oranı 3 Eylül tarihinde açıklanacak. Bu rakama göre kira artış oranı da belli olacak. Enflasyon oranın açıklanmasına az bir zaman kala beklenti anketi sonuçları da belli oldu. Ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1,83 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,80 artış göstermişti.
2
ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon oranı 3 Eylül Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak. Geçtiğimiz ay Tüketici Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 1,8, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 2,46 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 18,95 yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,92 oldu.
3
AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Eylül cuma günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,72 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1,83 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,80 artış göstermişti.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 70 baz puan artarak yüzde 16,79'a yükseldi.