Enflasyon oranı için ekim ayının ilk haftası bekleniyor... Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

SON FAİZ KARARININ DETAYLARI TÜİK verilerine göre, enflasyon oranları ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu. 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.