Enflasyon oranı için ekim ayının ilk haftası bekleniyor... Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
Enflasyon oranları her ayın başında TÜİK tarafından açıklanıyor. İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri doğrultusunda enflasyon oranları aylık bazda hesaplanıyor. Peki, enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
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Enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Her ayın belli tarihlerinde açıklanan veriler milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı etkiliyor. Merkez Bankası tarafından yapılan sürpriz faiz indirimi hamlesi sonrasında, enflasyon oranı aynı zamanda dolar kuru, altın fiyatları ve kira artış oranında da belirleyici olacak.
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ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon oranı için ekim ayının ilk haftası bekleniyor. TÜİK’in takvimine göre, eylül ayı enflasyon oranları 4 Ekim'de açıklanacak.
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SON FAİZ KARARININ DETAYLARI
TÜİK verilerine göre, enflasyon oranları ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu. 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.