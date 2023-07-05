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Enflasyon farkı ne kadar oldu? 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç? Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Haziran ayı rakamlarını açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Enflasyon Farkı#TÜİK#6 Aylık Enflasyon Farkı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 10:43

6 aylık enflasyon farkı, Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli oldu. Haziran ayıyla beraber merakla beklenen enflasyon farkı, emekli ve memur zammı için yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran'da enflasyon yüzde 38,21 oldu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak verilerle de 6 aylık fark netleşti. Böylece memur ve emekli zam oranı da ortaya çıkacak. Peki 6 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç? İşte ayrıntılar...

1/3Enflasyon farkı ne kadar oldu 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Haziran ayı rakamlarını açıkladı

Enflasyon farkı, memur ve emekli zammı bekleyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı da netleşti. Zam oranları da açıklanan rakamlara göre şekillenecek. Peki 6 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç? İşte konu hakkında bilgiler...

2/36 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 17,55 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam ise 19,77 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Hazirana ayı enflasyon rakamı sonrasında memurların ve emeklilerin maaşlarının belirleneceğini söylemişti.

Böylece refah payı eklenecek zam hükümet tarafından açıklanacak.

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Memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı 13,13, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ise 5 aylık TÜFE oranı 15,26.

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