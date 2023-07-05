Enflasyon farkı ne kadar oldu? 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç? Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Haziran ayı rakamlarını açıkladı!

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 17,55 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam ise 19,77 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Hazirana ayı enflasyon rakamı sonrasında memurların ve emeklilerin maaşlarının belirleneceğini söylemişti.

Böylece refah payı eklenecek zam hükümet tarafından açıklanacak.