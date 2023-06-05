×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

ENFLASYON FARKI NE KADAR? || 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? TÜİK verileri açıkladı! 5 aylık emekli ve memur maş zammı farkı ne kadar oldu?

Güncelleme Tarihi:

#TÜİK#Enflasyon Farkı#5 Aylık Enflasyon Farkı Yüzde Kaç
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 12:36

Enflasyon farkı, TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli oldu. Mayıs'ta enflasyon yüzde 39,59 oldu. Bununla beraber emekli zammı ve memur zammı için 5 aylık zam oranı da netleşti. Haziran ayıyla beraber merakla beklenen enflasyon farkı, emekli ve memur zammı için yakından takip ediliyor. Mayıs ayı enflasyon oranları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanacak verilerle de 5 aylık fark belli oldu. Memur ve emekli maaşları yapılacak net zam oranı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı rakamlarıyla da netlik kazanacak. Peki enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 5 aylık emekli ve memur maş zammı farkı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

1/4ENFLASYON FARKI NE KADAR || 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu TÜİK verileri açıkladı 5 aylık emekli ve memur maş zammı farkı ne kadar oldu

Enflasyon farkı, emekli ve memur maaş zammı için belirleyici etkiye sahip olduğu için yakından takip ediliyor. Bu nedenle Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon rakamları da açıklandı. Zam oranları da açıklanan rakamlara göre şekillenecek. 5 aylık enflasyon zammı belli oldu. İşte ayrıntılar...

2/45 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını duyurdu. Mayıs'ta enflasyon yüzde 39,59 oldu.

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Kesin oran Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek.

Buna göre:

- 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26
- 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26
- Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
- Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
- 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26
- 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

3/4ENFLASYON FARKI NE KADAR || 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu TÜİK verileri açıkladı 5 aylık emekli ve memur maş zammı farkı ne kadar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) asgari ücret, memur ve emekli zamlarını etkileyecek nisan ayı enflasyon rakamını açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar her yıl da Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek, şu anki hesaplanan tutarlar son iki enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor.

4/44 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Memur ve emekli maaşı zamları TÜİK tarafından açıklanan enflasyona göre belirleniyor. TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

4 aylık enflasyon yüzde 15,21 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için belirleyici rol oynuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TÜİK#Enflasyon Farkı#5 Aylık Enflasyon Farkı Yüzde Kaç