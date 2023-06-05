ENFLASYON FARKI NE KADAR? || 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? TÜİK verileri açıkladı! 5 aylık emekli ve memur maş zammı farkı ne kadar oldu?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını duyurdu. Mayıs'ta enflasyon yüzde 39,59 oldu.
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Kesin oran Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek.
Buna göre:
- 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26
- 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26
- Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
- Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
- 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26
- 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26