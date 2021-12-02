Enflasyon farkı ne kadar? 2022 memur zammı için gözler enflasyon farkında

MEMURLAR İÇİN 1000 LİRA EK ZAM TALEBİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, alım gücünü yükseltmek için memur ve memur emekli aylıklarına 1000 lira ek zam ve yüzde 3 refah payı verilmesini talep etti.



Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yaptığı açıklamada, 5. Dönem Toplu Sözleşmesiyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarına geçen yıl yüzde 4 4, bu yıl ise yüzde 3 3 zam yapıldığını anımsattı.Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun karar verdiği bu sözleşmeyle memur ve memur emeklilerin maddi kayıplara uğradığını ifade eden Kahveci, şöyle konuştu:"Bu dönemde TÜİK'in belirlediği yıllık enflasyon ortalama yüzde 14,6 olsa da çeşitli mal ve hizmetler yaklaşık yüzde 28, ulaştırma yüzde 21, gıda yüzde 20, ev eşyası yüzde 18, sağlık harcamaları yüzde 16 oranında zamlandı. Memur maaşları yıllık ortalama 463 lira artarken, aynı dönemde dört kişilik ailenin insanca yaşamak için vazgeçemeyeceği zorunlu harcamaları 965 lira yükseldi. Hal böyle olunca memur ve emeklilerimizin alım gücü yıldan yıla azalıyor. Aile bütçesindeki açık her gün biraz daha büyüyor."