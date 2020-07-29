Enflasyon beklentisi 2020 açıklandı! Temmuz enflasyon oranı ne zaman belli olur?

Enflasyon beklentisi ile ilgili araştırmalar hızlandı. Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal bu yılın üçüncü enflasyon raporu ile ilgili açıklama yapıyor. Başkan Uysal açıklamasında, ‘Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir. Enflasyonun temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine gireceği öngörülmektedir.’ dedi.



TEMMUZ ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz enflasyon oranı 04 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.