Enflasyon beklentisi 2020 açıklandı! Temmuz enflasyon oranı ne zaman belli olur?
Enflasyon oranı açıklamaları her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılıyor. Temmuz ayı enflasyon oranı 4 Ağustos tarihinde açıklanacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal bu yılın üçüncü enflasyon raporu ile ilgili açıklama yapıyor. Peki enflasyon beklentisi nedir? İşte detaylar…
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Enflasyon beklentisi ile ilgili araştırmalar hızlandı. Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal bu yılın üçüncü enflasyon raporu ile ilgili açıklama yapıyor. Başkan Uysal açıklamasında, ‘Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir. Enflasyonun temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine gireceği öngörülmektedir.’ dedi.
TEMMUZ ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Temmuz enflasyon oranı 04 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.
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ENFLASYON BEKLENTİSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Merkez Bankası Başkanı Uysal, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda sunum yapıyor. TCMB Başkanı Uysal’ın açıklamalarından satır başları: Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir. Enflasyonun temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine gireceği öngörülmektedir. Marttan itibaren uygulamaya aldığımız destekleyici likidite adımlarını normalleşmeye göre aşamalı şekilde gözden geçirebiliriz.
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Rezervlerin kısa vadeli yükümlülükler açısından şu an için yeterli olduğunu gözlemliyoruz. Rezervlerdeki artış politikamıza devam edeceğiz.