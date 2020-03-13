Enes Batur'dan samimi açıklamalar: Berkcan Güven ile aynı seviyede değiliz!
Youtuber Enes Batur hakkında merak edilenleri hurriyet.com.tr’ de Ferit Ömeroğlu’na çarpıcı bir dille yanıtladı. PR için evlenme gündemi ile sosyal medyada ağır eleştiri almıştı. Konuyla ilgili kendisini yanlış yönlendirdiklerinden dolayı böyle bir şey yaptığını ve geri zekalılık olduğunu söyledi. Kötü alışkanlıkları olmadığını belirten Batur özel hayatı ile ilgili “Aşık olacağım birini aramıyorum” dedi.
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Aleyna Tilki’nin dünya starı olduğunu söylemenin gerçek dünya starlarına haksızlık olduğunu ifade eden Enes Batur, sürekli kıyaslandığı Youtuber Berkcan Güven ile ilgili “aynı seviyede değiliz” dedi.
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Enes Batur merak edilenleri hurriyet.com.tr’ den Ferit Ömeroğlu’na anlattı.
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* Nasılsın, nasıl gidiyor? İyiyim… Güzel hayat… Kalktık sabah sabah…
* Rutinlerin neler? 12’de yatıp 12’de kalkıyorum. 12 saatlik bir döngü içerisinde yaşıyorum. Yetiyor.
* Dolunay gibi… Hazır bahsi açılmışken… Pik yaptı şarkın… İyi veya kötü olmasına girmeyeceğim. Nasıl, sen beğenmedin mi şarkıyı?
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* Beğendim. Şarkı aslında birden çok duyguyu beraberinde yaşatıyor. Linçlerde, eleştirilerde çok fazla oldu. Umursuyor musun? Umursuyorum da şöyle… 1.5 milyon like, 200k dislike var. Normal bir şarkı için çok ideal bir etkileşim aldım. Bence çoğu kişi beğendi. Dolunay’ı beğenmeyenlere de hitap etmiyordur. Sevenlerimin beğenmesi yeter demiştim. Öyle de oldu. Daha önce beni tanımayan bir sürü insan da şarkı dolayısıyla tanıdı. Dolunay’ı paylaştıktan sonra da 1.5 milyon yeni abone aldım. Kapsamlı bir eleştiri veren de olmadı bana…
* Enes Batur markası nereye gidecek? Ne düşünüyorsun ileriye dönük? Her sektörde en iyi olacak şekilde konumlandırmaya çalışıyorum.
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Aleyna Tilki nasıl dünya starı oluyor?
* Global bir vizyonun var mı? Global vizyona sahip olmak için önce Türkiye’deki başarıyı tamamlayıp sonra globali düşünmek gerekiyor. Bir Türk’ün global olabilmesi için yaptığın çalışmaları yabancı dilde yapman gerekiyor. Çalışmanın 100 kat üzerine çıkman gerekiyor. Adamlar zaten yıllardır orada… Globaldeki büyük isimlerden bahsediyorum. Böyle bir alana şarkıyla girebileceğimi düşünüyorum. Türkiye’den birinin sadece içerik üreterek çok üstün bir başarıya ulaşabileceğini düşünmüyorum.
* Aleyna Tilki mesela… Dünya starı vizyonu taşıdığını söylüyor… Aleyna Tilki nasıl dünya starı oluyor? Gerçek dünya starlarına göre little bir dünya starı kendisi… Gidip İngilizce bir şarkı yaparsa ve 1-2 milyar izlenme alırsa o zaman ben dünya starıyım diyebilir. Türkçe bir şarkı yapıp da 300-400 milyon izlenerek ben dünya starıyım diyemez bence… Gerçek dünya starıyım diyenlere ayıp olur. Mesela ben Youtube dünya starıyım diyemem. Çünkü benim üzerimde 100 milyon aboneye sahip insanlar var ama Türkiye’de en iyiyim diyebilirim. En çok takipçi ben de var. En çok izlenmeye sahibim.
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“Beni yanlış yönlendirdiklerinden dolayı böyle bir şey yaptım ve geri zekalılıktı”
* Hep reel mi yaşarsın böyle hayatı? Öyle olması gerekiyor. Kendime yalan söyleyerek nereye varacağım ben? Geleneksel medyadaki kişileri genellikle menajerler yaratmış oluyor. Ne istiyorsan sorabilirsin bana…
* Seninle ilgili PR için evlilik gündemi çok konuşuldu. O konunun aslı nedir? PR için değildi o… Ben onu öyle yapmayacaktım. Öyle yapmak için beni yanlış tarafa çektiler. Ben de beynimi kullanamadım. Bir insana şaka yaptığında şaka yapan kişi mutlu olmaz değil mi? Ama şakaya etraftakiler güler. Ben yanlış yaptım. Aslında bu şakayı hiçbir şekilde duyurmayacaktım. Tek bir Youtube videosu olarak çevremdeki arkadaşlarıma yapacaktım. İzleyiciler görmeyecekti yani… Arkadaşlarım düğüne gelecekti. Şakalı, esprili, kareografili bir içerik olacaktı ve Youtube videosu olacaktı. İnsanlar bunun gerçek olduğuna inanmayacaktı ve sadece arkadaşlarım o an için inanmış olacaktı. Beni yanlış yönlendirdiklerinden dolayı böyle bir şey yaptım ve geri zekalılıktı. Yapacak bir şey yok.
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“Kötü alışkanlıklarım olmadı”
* Ne götürdü senden bu olay? Bir daha evlendiğine inanabilecek miyiz?
Sosyal medyadaki her olay unutuluyor bir süre sonra… Önemli olan bu olaydan ders çıkartıp önüne bakabilmek… Ne ünlüler var. Şu an saysam gerçekten yapmamıştır dersiniz ama uyuşturucu davasına karışan, partilerden basılanlar var. 1 yıl ortadan kayboluyorlar. Sonra geri geldiklerinde hiç bu olay yaşanmamış oluyor.
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* Senin o tarz hataların geçmişte oldu mu? Kötü alışkanlıkların yani… Kötü alışkanlıklarım olmadı. Şu anda da yok.
* Nasıl koruyabildin kendini bu dünya içerisinde peki? Babam koruyor beni… Ben sahte mutluluğa inanmıyorum. Bir şeyin kullanımı ile olan mutluluklara inanmıyorum. Normal kafa ile hayatta kendini mutlu edebilen şeylerle mutlu olmalısın.
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“Unutamamış olsaydım Başak’la ayrılmazdık. “
* Kadınlara karşı öfkeli misin? Yok değilim. Youtube’da bir ilişkim vardı. Özel hayatınızda yaşadığınız anları Youtube’a taşıdığınız an bu anlar bittiğinde bunun belirli sonuçları oluyor. Bir ilişkim vardı, bitti. Kötü sonuçları oldu. Bir sürü insan ‘neden ayrıldınız, o suçluydu, sen suçluydun’ gibi yorumlar yaptı.
* Kim suçluydu? Suçlu kimse yoktu. İki insan birbirinden sıkıldığı için ayrılabilir. Bir tarafta sıkıldı diye ayrılabilir. 2 tarafı da bu suçlu yapmaz.
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* Sadece hissimi paylaşıyorum. Unutmamış gibisin Başak Karahan’ı…
Saçmalama ya… (gülüyor) 15-16 yaşında bir ilişkiye başlayıp 18-19 yaşında sonlanan bir ilişkiyi nasıl unutmayasın. Bu çocukluk aşkları gibi… Benim ona karşı kinim, nefretim yok. Başka bir ilişki yaşasam aynı videoları paylaşsak yine aynı algı olacaktır. Onunda yeni sevgilisi var. Ben hiçbir şey hissetmiyorum mesela… Neden hissedeyim? Unutamamış olsaydım ayrılmazdık.
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“Aşık olacağım birisini aramıyorum”
* Aşk, kadın konuları geçince kızıyorsun sanki… Ben aşka farklı bakıyorumdur belki… Biraz daha mantık çerçevesinde ilerliyorum. ‘Aşkım için bunları yapıyorum’ diyenlerin çoğunun zor zamanlarda yanında olmadıklarına inanıyorum. Önemli olan karşındakinin çıkarlarını düşünüp kendi çıkarlarınla birlikte çarpıştırmak bence… Çıkar dediğim şey parasal değil… Karşındaki mutlu olsun diye kendinden feragat etmek mesela…
* Senin için bunu yapan oldu mu? Şu an ben böyle birisini aramıyorum. Aşık olacağım birisini aramıyorum. Doğru insanı bulduğunda her halükarda onun yanında mutlu oluyorsan bu gerçek aşktır.
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* Youtube’da bir başarın var ama başka başarılara da destek olduğun söyleniyor. Ali Biçim bu isimlerden biri…
Ali Biçim zaten benden çok önce piyasada olan bir insan… Mesut’ta bir oyuncu… Onunda sosyal medyayla bir ilişkisi yok. Ali Biçim ile Mesut Alper’in ve benim videolarımda konuk olmaya başladı. Sevdiğimiz için çağırdığımız insanlardı. Daireden son çıkan kazanır diye bir konsept vardı. İkisini davet ettim. Onlarda seve seve geldiler. Eğlenceli bir içerik çıkardık. Ben onların enerjisini çok sevdim ve güvenmeye başladığım için birkaç videoya daha çağırdım. Çünkü sosyal medyada videoya aldığın kişilere güvenmen gerekiyor. Gelecekte senden kitle alıp o kitleyle sana saldırmasınlar diye…
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“Berkcan Güven ile aynı seviye de değiliz”
* Ahde vefasızlık oldu mu hiç? Karakterle ilgili… Ali Biçim yıllardır bu piyasada… İnsanın kim olduğunu biliyorsun. Mesut’ta aynı şekilde kalbi temiz bir insan… İkisinin de böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. O yüzden videolarıma çağırıyorum. Youtube’da şöyle bir durum var. Yüzlerce video yükleyebilirsin ve videolarının tamamı 500 ila 1000 izlenebilir. Ama bir video yüklersin ve öyle bir etkileşim alırsın ki 1-2 milyon civarında… O zaman bir kitle sana bir anda yığılmaya başlıyor. O zaman da 1000 izlenen videoların 500-600 bin izlenmiş oluyor.
Ali Biçim ile Mesut’ta böyle bir durum oldu. Kanallara konuk oldular. Benim 12-13 milyonluk bana güvenen bir kitlem var. Bir insanın benim arkadaşım olduğunu gösteren bir video olduğu zaman kitle de o kişilere karşı ön yargı taşımadan kabul edebiliyor. Totalde 5-6 video çektik. Çok izlenmiş (6-7-10 milyon) popüler videolarımız var. İnsanlarda onları sevdi. Onlarda kendi kanallarını açtılar ve yavaş yavaş içerik üretmeye başladılar. Onları ben yarattım diyemem. Bir insanın içerisinde yetenek olmadıktan sonra hiçbir şekilde Youtube’da barınamıyor. Onların içerisinde iyi bir yetenek vardı ve güzel karakterli insanlar… Onlara bir destek olduysam ne mutlu bana…
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* İncindiğin durumlar olmuyor mu?
Benle bir video çeken arkadaşım gidip sevmediğim bir adamla video çekmesine kızmam. Benimle olan arkadaşlığı farklıdır, onunla olan arkadaşlığı farklı… Geçenlerde Berkcan; Aliyle Mesut’u videosuna çağırmış. Onlarda gitmiş. Ben buna kızmam. Sadece takıldığım olay şu; Berkcan çevresindekilere ve ortak arkadaşımız olan kişilere ‘Enes’le konuşmayın. Enes Batur ile konuşursanız sizinle küserim’ gibi şeyler söyleyip hakimiyet kurmaya çalışmış.
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* Bu rekabet seni rahatsız ediyor mu?
Psikolojik olarak bir drama girmiş kendi kendine sanırım. Kendi arkadaşlarına bunu söyleyen adam benim videolarıma gelip çok izlenme almış arkadaşlarımı neden videosuna çağırıyor? Buna takıldım. Rekabet konusuna gelince… Aynı seviye de değiliz Berkcan ile… Başarı olarak bakıyorum. Değil yani…
Ayda yılda bir içerik üreten adamla ben farklı bir konumdayım. Kendisini balon gibi gösteren insanlar oluyor. Ben şöyle iyi bir şey yapıyorum diye konuşup ayda bir video atıyor. O video 2-3 milyon izleniyor ve iki üç ay kayıp… İnsanlarda da ‘o galiba iyi bir şey yapıyor’ algısı oluşuyor. Aslında hiçbir şey üretmiyor ve sana yapıyormuş gibi gösteriyor. Ben her zaman insanlara kendim gibi davrandım. Bir yüksek seviye Youtuber ile video çekiyorum mesela… Video da bana çok yakın davranıp ayrıldıktan sonra arkamdan atıp tutuyor.
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* Ne hissediyorsun böyle durumlarda?
Ben bunu duyuyorum ve bir daha benimle işin olmasın diyorum. Olmuyor zaten… Bir başka mesele de Youtube videosunda insanlara soruyorlar. İlber Ortaylı mı, Enes Batur mu? Aynı şey mi bu… Git benim işimi yapan Youtuber ile beni karşılaştır. Bir tarih profesörü ile beni niye aynı kefeye koyuyorsun. Benim işim insanları eğlendirmek. Hadi öyle bir video gireceksin sor bari… O videonun yorumlarına giriyorum bana küfür ediyorlar.
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* Peki, tartışma programında karşı karşıya kalmak ister miydin İlber Ortaylı ile? Ne tartışacağız adamla ya… (Gülüyor) Ne tartışabilirim ben 2.5 katı yaşımdaki adamla… Bana bir soru sormak istese ben seve seve cevap veririm tabi..
* Romantik misindir? Yok.
* En son ne zaman elinde çiçekle bir kadının karşısına çıktın? Hiçbir zaman... Hiç çiçek almadım. Genelde telefon alırım. (gülüyor)
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“Saygısızlığım var mı?”
* Amcan ile yüklediğin bir video çok tartışıldı. Çok eleştiri aldın.
Saçma bir durumdu o… O çok gerçekçi gözüktü ve insanlar o yüzden buna inandı. Kamera arkasını da paylaştım o videonun ama sevmeyen insanlar bunu görmek istemedi. Ben asla büyüklerime ve sevdiğim insanlara saygısızlık yapmam. Yanlış bir şey söylüyorsam bir sebebi vardır. Kamera arkasında amcam bana şöyle kötü şeyler söyle, böyle kötü şeyler söyle diyor. Ben de “emin misin?” diyorum. Söyle söyle bir şey olmaz diyor. Sonra kamera arkasını kesip onun bana söyle dediği şeyi yayınlıyoruz. İnsanlar da saygısız diye yorumlar yaptı.
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* Bu algıyı değiştirmek istedin mi?
O dönem bununla ilgili bir video paylaştım. Zaten o videoyu izleyen herkes ‘haklısın’ dedi. Dediğim gibi beni sevmeyen kısım ‘sen saygısızsın’ imajını yapıştırmaya çalıştı. Saygısızım var mı? Bunu mu yapıştırmak istiyorsunuz? İnsanlar bir yerden sonra yoruyorlar. İtin köpeğin maskarası olduk.