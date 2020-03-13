Enes Batur'dan samimi açıklamalar: Berkcan Güven ile aynı seviyede değiliz!

“Berkcan Güven ile aynı seviye de değiliz” * Ahde vefasızlık oldu mu hiç?

Karakterle ilgili… Ali Biçim yıllardır bu piyasada… İnsanın kim olduğunu biliyorsun. Mesut’ta aynı şekilde kalbi temiz bir insan… İkisinin de böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. O yüzden videolarıma çağırıyorum. Youtube’da şöyle bir durum var. Yüzlerce video yükleyebilirsin ve videolarının tamamı 500 ila 1000 izlenebilir. Ama bir video yüklersin ve öyle bir etkileşim alırsın ki 1-2 milyon civarında… O zaman bir kitle sana bir anda yığılmaya başlıyor. O zaman da 1000 izlenen videoların 500-600 bin izlenmiş oluyor.



Ali Biçim ile Mesut’ta böyle bir durum oldu. Kanallara konuk oldular. Benim 12-13 milyonluk bana güvenen bir kitlem var. Bir insanın benim arkadaşım olduğunu gösteren bir video olduğu zaman kitle de o kişilere karşı ön yargı taşımadan kabul edebiliyor. Totalde 5-6 video çektik. Çok izlenmiş (6-7-10 milyon) popüler videolarımız var. İnsanlarda onları sevdi. Onlarda kendi kanallarını açtılar ve yavaş yavaş içerik üretmeye başladılar. Onları ben yarattım diyemem. Bir insanın içerisinde yetenek olmadıktan sonra hiçbir şekilde Youtube’da barınamıyor. Onların içerisinde iyi bir yetenek vardı ve güzel karakterli insanlar… Onlara bir destek olduysam ne mutlu bana…